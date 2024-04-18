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Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень

Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень

Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень на 3 сантиметра, за ночь увеличившись на 15 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:21

2024-04-18T07:21

2024-04-18T07:36

оренбург

оренбургский район

наводнения в россии — 2024

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УФА, 18 - РИА Новости. Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень на 3 сантиметра, за ночь увеличившись на 15 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале. "Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 см (+15 см с 20.00, опасный уровень превышен на 3 см)", - говорится в сообщении. По данным мэрии, уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1074 сантиметров, но всё ещё превышен опасный уровень.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240412/mchs-1939625375.html

оренбург

оренбургский район

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оренбург, оренбургский район, наводнения в россии — 2024