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Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень - РИА Новости, 18.04.2024
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07:21 18.04.2024 (обновлено: 07:36 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/orenburg-1940707317.html
Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень
Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень
Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень на 3 сантиметра, за ночь увеличившись на 15 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:21
2024-04-18T07:36
оренбург
оренбургский район
наводнения в россии — 2024
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УФА, 18 - РИА Новости. Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень на 3 сантиметра, за ночь увеличившись на 15 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале. "Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 см (+15 см с 20.00, опасный уровень превышен на 3 см)", - говорится в сообщении. По данным мэрии, уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1074 сантиметров, но всё ещё превышен опасный уровень.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240412/mchs-1939625375.html
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оренбург, оренбургский район, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Оренбургский район, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень

Уровень в Сакмаре в пригороде Оренбурга за ночь увеличился на 15 сантиметров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 18 - РИА Новости. Уровень воды в реке Сакмара в пригороде Оренбурга превысил опасный уровень на 3 сантиметра, за ночь увеличившись на 15 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале.
"Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 см (+15 см с 20.00, опасный уровень превышен на 3 см)", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1074 сантиметров, но всё ещё превышен опасный уровень.

В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Вода во дворах многоэтажных домов в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Уровень Урала в районе Оренбурга достиг рекордного максимума
12 апреля, 14:40
 
ОренбургОренбургский районНаводнения в России — 2024
 
 
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