https://ria.ru/20240418/moskva-1940749255.html

Стартовала реабилитация пяти Оленьих прудов в парке Сокольники в Москве

Стартовала реабилитация пяти Оленьих прудов в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 18.04.2024

Стартовала реабилитация пяти Оленьих прудов в парке Сокольники в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пяти Оленьих прудов, расположенных в парке Сокольники на востоке столицы, работы РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:45

2024-04-18T11:45

2024-04-18T11:45

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пяти Оленьих прудов, расположенных в парке Сокольники на востоке столицы, работы планируется завершить в четвертом квартале этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти водоемы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей. В связи с этим было принято решение провести реабилитацию всех пяти прудов, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что водоемы общей площадью 2,9 гектара очистят от ила, отремонтируют береговые полосы и восстановят работу водосбросных сооружений. "В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом более 1,8 тысячи кубометров, что позволит увеличить глубину до необходимых отметок. Кроме того, обновим конструкцию береговых полос протяженностью более 1,7 километра. Отдельные участки берега останутся откосными, что удобно для выхода водоплавающих птиц. На завершающем этапе обустроим 15 зон биоплато общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и высадим в них порядка 36 тысяч водных растений", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://realty.ria.ru/20240418/subbotniki-1939547845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы