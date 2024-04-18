https://ria.ru/20240418/modernizatsiya-1940772046.html

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на востоке Москвы

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на востоке Москвы - РИА Новости, 18.04.2024

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кусковский" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:49

2024-04-18T12:49

2024-04-18T13:28

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петр бирюков

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Кусковский" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году реконструировали газорегуляторный пункт "Кусковский", который был введен в эксплуатацию в 1977 году. Он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилой сектор районов Перово и Новогиреево", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках проекта заменили устаревшее оборудование на шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства, его производительность составляет 930 кубометров в час. "Обновленное оборудование имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Все столичные газорегуляторные пункты специалисты АО "Мосгаз" обязательно оборудуют автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации", - пояснил Бирюков. Он напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Установленный срок службы модернизированных пунктов составляет более 40 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, мосгаз, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы