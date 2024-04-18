https://ria.ru/20240418/minoborony-1940706942.html

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на российские регионы

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 18.04.2024

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на российские регионы

Российские военные минувшей ночью перехватили в небе над несколькими регионами почти 50 украинских дронов, реактивных снарядов и ракет, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:13

2024-04-18T07:13

2024-04-18T09:16

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили в небе над несколькими регионами почти 50 украинских дронов, реактивных снарядов и ракет, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты ("Точка-У". — Прим. ред.), 19 реактивных снарядов (RM-70 Vampire. — Прим. ред.), 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.Еще три дрона сбили над Ростовской областью, один беспилотник и три воздушных шара — над Воронежской.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при украинском обстреле минувшей ночью пострадали два человека. Жительница поселка Разумное получила осколочное ранение стопы, ее госпитализировали. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.В Воронеже при атаке дрона получила травмы женщина 1956 года рождения, написал губернатор области Александр Гусев в Telegram. Ее отправили в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести.В Ростовской области легкие ранения при падении обломков дрона получил житель Каменска, сообщил губернатор Василий Голубев. Пострадавшему госпитализация не потребовалась.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане. Кроме того, еще один аппарат удалось перехватить в Тверской области, а другой подавили средствам РЭБ в Воронеже.

https://ria.ru/20240409/ugrozy-1938956699.html

https://ria.ru/20240410/pentagon-1939191885.html

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воронежская область

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россия, воронежская область, безопасность, белгородская область