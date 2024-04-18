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Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед - РИА Новости, 18.04.2024
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14:33 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/med-1940808018.html
Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед
Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед - РИА Новости, 18.04.2024
Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед
Участник проекта "Продукт Башкортостана" ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" отправил первую пробную партию меда объемом 1170 килограммов в Азербайджанскую... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:33
2024-04-18T14:33
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азербайджан
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Участник проекта "Продукт Башкортостана" ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" отправил первую пробную партию меда объемом 1170 килограммов в Азербайджанскую Республику, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан. Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев отметил, что развитие партнерских отношений республиканских производителей с иностранными государствами говорит о востребованности и высоком качестве башкирской продукции. Контракт о поставке продукции в Азербайджанскую Республику был заключен в феврале текущего года. За этот срок удалось реализовать поставленную задачу по экспорту. По показателям качества и безопасности отгруженная партия меда соответствует всем требованиям страны-импортера. Мед будет доставлен автомобильным транспортом. Гусев добавил, что для ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" это не первый опыт работы с зарубежными партнерами. Такую деятельность предприятие ведет с 2005 года.
https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Бизнес, Азербайджан, Республика Башкортостан

Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПродукция на прилавке одного из киосков на ярмарке меда
Продукция на прилавке одного из киосков на ярмарке меда - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Участник проекта "Продукт Башкортостана" ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" отправил первую пробную партию меда объемом 1170 килограммов в Азербайджанскую Республику, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.
Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев отметил, что развитие партнерских отношений республиканских производителей с иностранными государствами говорит о востребованности и высоком качестве башкирской продукции.
Контракт о поставке продукции в Азербайджанскую Республику был заключен в феврале текущего года. За этот срок удалось реализовать поставленную задачу по экспорту. По показателям качества и безопасности отгруженная партия меда соответствует всем требованиям страны-импортера. Мед будет доставлен автомобильным транспортом.
Гусев добавил, что для ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" это не первый опыт работы с зарубежными партнерами. Такую деятельность предприятие ведет с 2005 года.
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