https://ria.ru/20240418/med-1940808018.html

Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед

Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед - РИА Новости, 18.04.2024

Башкортостанское предприятие впервые отправило в Азербайджан свой мед

Участник проекта "Продукт Башкортостана" ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" отправил первую пробную партию меда объемом 1170 килограммов в Азербайджанскую... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:33

2024-04-18T14:33

2024-04-18T14:33

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Участник проекта "Продукт Башкортостана" ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" отправил первую пробную партию меда объемом 1170 килограммов в Азербайджанскую Республику, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан. Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев отметил, что развитие партнерских отношений республиканских производителей с иностранными государствами говорит о востребованности и высоком качестве башкирской продукции. Контракт о поставке продукции в Азербайджанскую Республику был заключен в феврале текущего года. За этот срок удалось реализовать поставленную задачу по экспорту. По показателям качества и безопасности отгруженная партия меда соответствует всем требованиям страны-импортера. Мед будет доставлен автомобильным транспортом. Гусев добавил, что для ГАУ "БНИЦ по пчеловодству и апитерапии" это не первый опыт работы с зарубежными партнерами. Такую деятельность предприятие ведет с 2005 года.

https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, бизнес, азербайджан, республика башкортостан