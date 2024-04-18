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Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 18.04.2024 (обновлено: 23:59 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kuleba-1940925207.html
Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи
Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи - РИА Новости, 18.04.2024
Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США и надеется реализовать имеющийся план А. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:39
2024-04-18T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий кулеба
сергей марченко
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США и надеется реализовать имеющийся план А. Украинский министр финансов Сергей Марченко 15 марта озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если конгресс не примет соответствующего решения. "Обращая внимание на многострадальную судьбу законопроекта (со стороны конгресса о помощи Украине – ред.), давайте пусть его согласуют. Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А – это согласование решений а не полу-решений. Я госсекретарю (Энтони Блинкену – ред.) говорю, что у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А, и он меня поддержал, но столько битв произошло и происходит вокруг документа, что давайте дождемся решения", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада". Палата представителей США 17 апреля, как и анонсировал ее спикер Майк Джонсон, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, сергей марченко, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Кулеба, Сергей Марченко, Энтони Блинкен, НАТО, В мире
Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи

Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай, если США откажут в помощи

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США и надеется реализовать имеющийся план А.
Украинский министр финансов Сергей Марченко 15 марта озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если конгресс не примет соответствующего решения.
Изображение сгенерировано ИИ
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12 апреля, 08:00
"Обращая внимание на многострадальную судьбу законопроекта (со стороны конгресса о помощи Украине – ред.), давайте пусть его согласуют. Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А – это согласование решений а не полу-решений. Я госсекретарю (Энтони Блинкену – ред.) говорю, что у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А, и он меня поддержал, но столько битв произошло и происходит вокруг документа, что давайте дождемся решения", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".
Палата представителей США 17 апреля, как и анонсировал ее спикер Майк Джонсон, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Проект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США
8 февраля, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаСШАРоссияДмитрий КулебаСергей МарченкоЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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