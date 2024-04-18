https://ria.ru/20240418/khakasiya-1940775155.html

В Хакасии обнаружили уникальный для этой территории "пояс колесничего"

В Хакасии обнаружили уникальный для этой территории "пояс колесничего" - РИА Новости, 18.04.2024

В Хакасии обнаружили уникальный для этой территории "пояс колесничего"

Археологи при раскопках на месте будущей стройки второго пути железной дороги в Аскизском районе Хакасии обнаружили уникальный для этой территории "пояс... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:02

2024-04-18T13:02

2024-04-18T13:02

китай

аскизский район

российская академия наук

общество

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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Археологи при раскопках на месте будущей стройки второго пути железной дороги в Аскизском районе Хакасии обнаружили уникальный для этой территории "пояс колесничего", характерный для использовавших колесницы культур древнего Китая, рассказал журналистам в четверг завотделом спасательных археологических работ Института археологии и этнографии СО РАН Алексей Тимощенко. Археолог пояснил, что огромный могильник площадью порядка 18 тысяч квадратных метров расположен в районе станции Камышта в Хакасии. По предварительным данным, это монокультурный могильник Лугавской археологической культуры эпохи поздней бронзы, который отражает все этапы становления этой культурной общности древних людей. "Впервые для территории Хакасско-минусинской котловины мы зафиксировали два случая "инситного" (в естественной среде – ред.) расположения предметов неизвестного назначения. Также он интерпретируется как "пояс колесничего". Тот есть это пояс, который крепился в районе живота и служил при обвязке поводьев при управлении колесницей. Проблема такой интерпретации в том, что на территории Хакасии абсолютно отсутствуют какие-либо другие находки, связанные с колесницами. Однако этот пояс имеет достаточно прямые аналогии в китайских синхронных погребальных культурах, где эти колесницы фиксируются. Также его узнаваемые черты и формы встречаются на петроглифах Хакасско-минусинской котловины", - рассказал Тимощенко. Он пояснил, что археологи зафиксировали не просто пояс, а целый "комплект колесничего". Это пояс из двух характерных дуг, расположенный в районе бедренных костей, к которому в обоих случаях была зафиксирована массивная петля - ремешок из кожи, обрамленный металлическими пластинами, которые фиксировались на поясе и на шее человека. "Вторая интерпретация этих предметов – это обкладка лука. Но такое залегание именно на поясе и ассоциирующийся с ним набор ременных украшений говорит о том, что это больше является поясом колесничего. Пока материалы проходят камеральную обработку, мы ждем радиоуглеродного датирования, чтобы понять внутреннюю геохронологию могильника и сделать более точные выводы… Надеемся на ранние даты - 8-9 века до нашей эры", - сказал ученый. Он отметил, что такая значимая находка дает ученым право поставить вопрос о возможном использовании колесниц в древности на территории современной Хакасии, а также "менее стеснительно" интерпретировать эту вещь функционально именно как "пояс колесничего". Прямых связей с культурами Китая пока не прослеживается. "Хотелось бы найти еще какие-то элементы. Ведь это может быть не столько колесницей, сколько какой-то культурной связью с культурами, которые знали колесницы. То есть это может быть просто статусная вещь, которая с утерей функционала перешла в погребальную традицию… Пояс по типологии, размерам и хронологии полностью сопоставим с культурами материкового Китая, в которых точно были колесницы, и он был составной частью погребений с колесницами", - сказал Тимощенко.

https://ria.ru/20240115/grobnitsy-1921436893.html

https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

китай

аскизский район

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китай, аскизский район, российская академия наук, общество