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Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск - РИА Новости, 18.04.2024
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23:11 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/granitsa-1940922447.html
Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск
Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск - РИА Новости, 18.04.2024
Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск
Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:11
2024-04-18T23:11
в мире
украина
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дональд туск
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета. Ранее сообщалось, что польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе. "Сегодня независимо от обоснования протестов, от недовольства тех или иных групп, переходы не могут быть больше заблокированными, так как мы больше не можем вредить Украине в ситуации, когда решается исход войны", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. При этом Туск заявил, что надеется на понимание фермеров и на то, что они добровольно прекратят блокады на границах. "Я надеюсь, ибо многократно разговаривал с фермерами, что большинство фермеров понимает, что мы дальше будем вести переговоры. Мы действительно помогаем. Мы готовы к очередным формам помощи тем, кто понес потери не по своей вине. Но я не думаю, чтобы кто-то приличный в Польше хотел бы ослабить Украину. Пока я рассчитываю на благоразумие фермеров и на отказ от этой формы протеста", - сказал он. Польский премьер рассчитывает, что прекратить протесты удастся без применения силовых мер. "Не думаю, чтобы здесь понадобились какие-то силовые методы. Я рассчитываю на понимание. До сих пор полиция не относилась к фермерам плохо каким-либо образом. Мы хотим это сохранить, но я обращаюсь с горячим призывом: мы не можем перегибать в этой ситуации, мы сегодня не можем блокировать Украину на наших переходах. Это попросту исключено", - сказал он. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html
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В мире
Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск

Туск: польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной

© AP Photo / Czarek Sokolowski Дональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета.
Ранее сообщалось, что польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе.
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"Сегодня независимо от обоснования протестов, от недовольства тех или иных групп, переходы не могут быть больше заблокированными, так как мы больше не можем вредить Украине в ситуации, когда решается исход войны", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
При этом Туск заявил, что надеется на понимание фермеров и на то, что они добровольно прекратят блокады на границах. "Я надеюсь, ибо многократно разговаривал с фермерами, что большинство фермеров понимает, что мы дальше будем вести переговоры. Мы действительно помогаем. Мы готовы к очередным формам помощи тем, кто понес потери не по своей вине. Но я не думаю, чтобы кто-то приличный в Польше хотел бы ослабить Украину. Пока я рассчитываю на благоразумие фермеров и на отказ от этой формы протеста", - сказал он.
Польский премьер рассчитывает, что прекратить протесты удастся без применения силовых мер.
«
"Не думаю, чтобы здесь понадобились какие-то силовые методы. Я рассчитываю на понимание. До сих пор полиция не относилась к фермерам плохо каким-либо образом. Мы хотим это сохранить, но я обращаюсь с горячим призывом: мы не можем перегибать в этой ситуации, мы сегодня не можем блокировать Украину на наших переходах. Это попросту исключено", - сказал он.
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Польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной
Вчера, 10:03
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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