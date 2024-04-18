https://ria.ru/20240418/granitsa-1940922447.html

Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск

Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск - РИА Новости, 18.04.2024

Польско-украинская граница не может оставаться заблокированной, заявил Туск

Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:11

2024-04-18T23:11

2024-04-18T23:11

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европейский совет

всемирная торговая организация (вто)

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Польско-украинская граница больше не может оставаться заблокированной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета. Ранее сообщалось, что польские фермеры, протестующие против поставок сельхозпродукции с Украины, возобновили блокаду двух погранпереходов на польско-украинской границе. "Сегодня независимо от обоснования протестов, от недовольства тех или иных групп, переходы не могут быть больше заблокированными, так как мы больше не можем вредить Украине в ситуации, когда решается исход войны", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. При этом Туск заявил, что надеется на понимание фермеров и на то, что они добровольно прекратят блокады на границах. "Я надеюсь, ибо многократно разговаривал с фермерами, что большинство фермеров понимает, что мы дальше будем вести переговоры. Мы действительно помогаем. Мы готовы к очередным формам помощи тем, кто понес потери не по своей вине. Но я не думаю, чтобы кто-то приличный в Польше хотел бы ослабить Украину. Пока я рассчитываю на благоразумие фермеров и на отказ от этой формы протеста", - сказал он. Польский премьер рассчитывает, что прекратить протесты удастся без применения силовых мер. "Не думаю, чтобы здесь понадобились какие-то силовые методы. Я рассчитываю на понимание. До сих пор полиция не относилась к фермерам плохо каким-либо образом. Мы хотим это сохранить, но я обращаюсь с горячим призывом: мы не можем перегибать в этой ситуации, мы сегодня не можем блокировать Украину на наших переходах. Это попросту исключено", - сказал он. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html

https://ria.ru/20240418/polsha-1940726283.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936573741.html

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в мире, украина, польша, киев, дональд туск, евросоюз, европейский совет, всемирная торговая организация (вто)