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Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене - РИА Новости, 18.04.2024
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13:00 18.04.2024 (обновлено: 14:26 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/gosizmena-1940774498.html
Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене
Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене - РИА Новости, 18.04.2024
Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене
Свердловский областной суд вновь отклонил жалобу на арест имеющей американское гражданство Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:00
2024-04-18T14:26
происшествия
екатеринбург
россия
лос-анджелес
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд вновь отклонил жалобу на арест имеющей американское гражданство Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщает пресс-служба инстанции. Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной домашний арест. Позже в пресс-службе Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга РИА Новости уточняли, что меру пресечения Карелиной продлили до 5 июля, на закрытом заседании было удовлетворено ходатайство старшего следователя регионального УФСБ. "Заслушав мнения сторон и доводы апелляционной жалобы... суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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происшествия, екатеринбург, россия, лос-анджелес, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Лос-Анджелес, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене

Суд отказался выпускать из СИЗО жительницу Лос-Анджелеса по делу о госизмене

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанк33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США
33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд вновь отклонил жалобу на арест имеющей американское гражданство Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщает пресс-служба инстанции.
Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
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Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной домашний арест.
Позже в пресс-службе Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга РИА Новости уточняли, что меру пресечения Карелиной продлили до 5 июля, на закрытом заседании было удовлетворено ходатайство старшего следователя регионального УФСБ.
"Заслушав мнения сторон и доводы апелляционной жалобы... суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЛос-АнджелесФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловский областной суд
 
 
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