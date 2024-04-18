Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене
Суд отказался выпускать из СИЗО жительницу Лос-Анджелеса по делу о госизмене
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанк33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США
33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд вновь отклонил жалобу на арест имеющей американское гражданство Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщает пресс-служба инстанции.
Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
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Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной домашний арест.
Позже в пресс-службе Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга РИА Новости уточняли, что меру пресечения Карелиной продлили до 5 июля, на закрытом заседании было удовлетворено ходатайство старшего следователя регионального УФСБ.
"Заслушав мнения сторон и доводы апелляционной жалобы... суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений", – говорится в сообщении.
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