https://ria.ru/20240418/gosizmena-1940774498.html

Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене

Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене - РИА Новости, 18.04.2024

Суд на Урале отказался выпускать из СИЗО гражданку США по делу о госизмене

Свердловский областной суд вновь отклонил жалобу на арест имеющей американское гражданство Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:00

2024-04-18T13:00

2024-04-18T14:26

происшествия

екатеринбург

россия

лос-анджелес

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд вновь отклонил жалобу на арест имеющей американское гражданство Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, сообщает пресс-служба инстанции. Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной домашний арест. Позже в пресс-службе Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга РИА Новости уточняли, что меру пресечения Карелиной продлили до 5 июля, на закрытом заседании было удовлетворено ходатайство старшего следователя регионального УФСБ. "Заслушав мнения сторон и доводы апелляционной жалобы... суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

https://ria.ru/20240220/arest-1928385078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, лос-анджелес, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд