https://ria.ru/20240418/gosavtoinspektsiya-1940460960.html

Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП

Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП - РИА Новости, 18.04.2024

Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в прошлом году оказали первую помощь пострадавшим в 1,5 тысячи дорожных авариях, навык оказания такой помощи... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

единый государственный экзамен (егэ)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

гибдд мвд рф

дпс

нацпроект "безопасные качественные дороги"

нацпроекты

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в прошлом году оказали первую помощь пострадавшим в 1,5 тысячи дорожных авариях, навык оказания такой помощи совершенствуется, сообщили в ведомстве.Проведение мероприятий неотложной помощи в первые минуты после автоаварии (остановка жизнеугрожающего кровотечения, обеспечение проходимости дыхательных путей, придание необходимого положения) и передача пострадавших медицинским работникам создают так называемый "золотой час". Оказание квалифицированной помощи в условиях лечебного учреждения, в течение первого часа после ДТП, увеличивает шансы пострадавших на выживание до 90%."Зачастую после аварии, которая произошла в малонаселенной местности или на автодороге с низкой интенсивностью движения в условиях неустойчивого покрытия сотовой связи, информация о происшествии поступает в экстренные службы с опозданием. Спасти жизни помогает то, что на месте ДТП оперативно оказываются сотрудники дорожно-патрульной службы, владеющие навыками оказания помощи и с необходимыми для первоначальных действий укладками", — отметили в Госавтоинспекции МВД России.Так, в 2023 году в Республике Северная Осетия – Алания старший лейтенант полиции Вадим Майрамов с риском для собственной жизни вытащил и реанимировал девушку и ребенка из упавшего в воду автомобиля, а в Ульяновской области старший лейтенант полиции Вадим Новичков спас водителя грузовика, автомобиль которого во время ремонта внезапно самопроизвольно тронулся с места, наехав на владельца. Офицер сумел остановить транспортное средство, а потом оказал пострадавшему первую помощь.В ведомстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях со специалистами скорой медицинской помощи. Во время обучения они получают практические навыки, как сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, привести пострадавшего в сознание и так далее.Для того, чтобы помощь была оказана своевременно и квалифицированно в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в подразделения Госавтоинспекции с 2019 по 2023 годы поступило 15,6 тысячи комплектов укладок для оказания первой помощи, которыми оснащены патрульные автомобили ДПС."Актуализированы учебные программы первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции, в том числе внедрена программа по подготовке инструкторов по оказанию первой помощи из числа инспекторского состава, обучающих коллег в подразделениях в рамках профессиональной служебной подготовки. В прошлом году обучение основам оказания помощи прошли свыше 1,2 тысячи сотрудников", — прокомментировали в российской Госавтоинспекции.Кроме того, в 2022 году ГУОБДД МВД России совместно с Минздравом и МЧС России разработан иллюстрированный атлас первой помощи: учебное пособие для сотрудников Госавтоинспекции, предназначенный как для применения в ходе учебного курса, так и для самостоятельного изучения и другие учебные материалы, включая инструктажи, плакаты, инструкции и методические рекомендации.В ряде регионов занятия с сотрудниками ДПС проводятся на базе центров медицины катастроф, в учебных центрах скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных формирований, в больницах и госпиталях.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240210/moskva-1926562098.html

https://ria.ru/20240221/vyzovy-1928809192.html

https://ria.ru/20231027/azov-1905605554.html

https://ria.ru/20240408/obuchenie-1938048842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

единый государственный экзамен (егэ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гибдд мвд рф, дпс, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты