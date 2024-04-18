Рейтинг@Mail.ru
Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/gosavtoinspektsiya-1940460960.html
Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП
Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП - РИА Новости, 18.04.2024
Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в прошлом году оказали первую помощь пострадавшим в 1,5 тысячи дорожных авариях, навык оказания такой помощи... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:00
2024-04-18T08:00
единый государственный экзамен (егэ)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
гибдд мвд рф
дпс
нацпроект "безопасные качественные дороги"
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940452673_0:87:800:537_1920x0_80_0_0_d4e08aa37a33423026d6c854b0d7aaf9.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в прошлом году оказали первую помощь пострадавшим в 1,5 тысячи дорожных авариях, навык оказания такой помощи совершенствуется, сообщили в ведомстве.Проведение мероприятий неотложной помощи в первые минуты после автоаварии (остановка жизнеугрожающего кровотечения, обеспечение проходимости дыхательных путей, придание необходимого положения) и передача пострадавших медицинским работникам создают так называемый "золотой час". Оказание квалифицированной помощи в условиях лечебного учреждения, в течение первого часа после ДТП, увеличивает шансы пострадавших на выживание до 90%."Зачастую после аварии, которая произошла в малонаселенной местности или на автодороге с низкой интенсивностью движения в условиях неустойчивого покрытия сотовой связи, информация о происшествии поступает в экстренные службы с опозданием. Спасти жизни помогает то, что на месте ДТП оперативно оказываются сотрудники дорожно-патрульной службы, владеющие навыками оказания помощи и с необходимыми для первоначальных действий укладками", — отметили в Госавтоинспекции МВД России.Так, в 2023 году в Республике Северная Осетия – Алания старший лейтенант полиции Вадим Майрамов с риском для собственной жизни вытащил и реанимировал девушку и ребенка из упавшего в воду автомобиля, а в Ульяновской области старший лейтенант полиции Вадим Новичков спас водителя грузовика, автомобиль которого во время ремонта внезапно самопроизвольно тронулся с места, наехав на владельца. Офицер сумел остановить транспортное средство, а потом оказал пострадавшему первую помощь.В ведомстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях со специалистами скорой медицинской помощи. Во время обучения они получают практические навыки, как сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, привести пострадавшего в сознание и так далее.Для того, чтобы помощь была оказана своевременно и квалифицированно в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в подразделения Госавтоинспекции с 2019 по 2023 годы поступило 15,6 тысячи комплектов укладок для оказания первой помощи, которыми оснащены патрульные автомобили ДПС."Актуализированы учебные программы первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции, в том числе внедрена программа по подготовке инструкторов по оказанию первой помощи из числа инспекторского состава, обучающих коллег в подразделениях в рамках профессиональной служебной подготовки. В прошлом году обучение основам оказания помощи прошли свыше 1,2 тысячи сотрудников", — прокомментировали в российской Госавтоинспекции.Кроме того, в 2022 году ГУОБДД МВД России совместно с Минздравом и МЧС России разработан иллюстрированный атлас первой помощи: учебное пособие для сотрудников Госавтоинспекции, предназначенный как для применения в ходе учебного курса, так и для самостоятельного изучения и другие учебные материалы, включая инструктажи, плакаты, инструкции и методические рекомендации.В ряде регионов занятия с сотрудниками ДПС проводятся на базе центров медицины катастроф, в учебных центрах скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных формирований, в больницах и госпиталях.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240210/moskva-1926562098.html
https://ria.ru/20240221/vyzovy-1928809192.html
https://ria.ru/20231027/azov-1905605554.html
https://ria.ru/20240408/obuchenie-1938048842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940452673_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_57c9e2c889626addc454a0041ddb3f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый государственный экзамен (егэ), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, гибдд мвд рф, дпс, нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, ГИБДД МВД РФ, ДПС, Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Нацпроекты

Госавтоинспекция совершенствует навыки оказания первой помощи при ДТП

© Фото : ГУОБДД МВД России/ВКонтактеОбучающие семинары по оказанию первой доврачебной помощи для сотрудников Госавтоинспекции Московской области
Обучающие семинары по оказанию первой доврачебной помощи для сотрудников Госавтоинспекции Московской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : ГУОБДД МВД России/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции МВД России в прошлом году оказали первую помощь пострадавшим в 1,5 тысячи дорожных авариях, навык оказания такой помощи совершенствуется, сообщили в ведомстве.
Проведение мероприятий неотложной помощи в первые минуты после автоаварии (остановка жизнеугрожающего кровотечения, обеспечение проходимости дыхательных путей, придание необходимого положения) и передача пострадавших медицинским работникам создают так называемый "золотой час". Оказание квалифицированной помощи в условиях лечебного учреждения, в течение первого часа после ДТП, увеличивает шансы пострадавших на выживание до 90%.
Специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Дорожные спасатели в Москве совершили 950 выездов за год
10 февраля, 11:34
«
"Зачастую после аварии, которая произошла в малонаселенной местности или на автодороге с низкой интенсивностью движения в условиях неустойчивого покрытия сотовой связи, информация о происшествии поступает в экстренные службы с опозданием. Спасти жизни помогает то, что на месте ДТП оперативно оказываются сотрудники дорожно-патрульной службы, владеющие навыками оказания помощи и с необходимыми для первоначальных действий укладками", — отметили в Госавтоинспекции МВД России.
Так, в 2023 году в Республике Северная Осетия – Алания старший лейтенант полиции Вадим Майрамов с риском для собственной жизни вытащил и реанимировал девушку и ребенка из упавшего в воду автомобиля, а в Ульяновской области старший лейтенант полиции Вадим Новичков спас водителя грузовика, автомобиль которого во время ремонта внезапно самопроизвольно тронулся с места, наехав на владельца. Офицер сумел остановить транспортное средство, а потом оказал пострадавшему первую помощь.
Генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич на Международной выставке-форуме Россия в рамках лекции российского общества Знания
"ЭРА-ГЛОНАСС" передала спасателям более 350 тысяч вызовов
21 февраля, 18:07
В ведомстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях со специалистами скорой медицинской помощи. Во время обучения они получают практические навыки, как сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, привести пострадавшего в сознание и так далее.
Для того, чтобы помощь была оказана своевременно и квалифицированно в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в подразделения Госавтоинспекции с 2019 по 2023 годы поступило 15,6 тысячи комплектов укладок для оказания первой помощи, которыми оснащены патрульные автомобили ДПС.
Оказание первой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Азове пройдет чемпионат всероссийского проекта "Первая помощь"
27 октября 2023, 12:40
«
"Актуализированы учебные программы первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции, в том числе внедрена программа по подготовке инструкторов по оказанию первой помощи из числа инспекторского состава, обучающих коллег в подразделениях в рамках профессиональной служебной подготовки. В прошлом году обучение основам оказания помощи прошли свыше 1,2 тысячи сотрудников", — прокомментировали в российской Госавтоинспекции.
Кроме того, в 2022 году ГУОБДД МВД России совместно с Минздравом и МЧС России разработан иллюстрированный атлас первой помощи: учебное пособие для сотрудников Госавтоинспекции, предназначенный как для применения в ходе учебного курса, так и для самостоятельного изучения и другие учебные материалы, включая инструктажи, плакаты, инструкции и методические рекомендации.
Специалисты по приему и обработке экстренных вызовов в Службе 112 Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Индивидуальный подход. Как обучают сотрудников Службы 112
8 апреля, 09:00
В ряде регионов занятия с сотрудниками ДПС проводятся на базе центров медицины катастроф, в учебных центрах скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных формирований, в больницах и госпиталях.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияГИБДД МВД РФДПСНацпроект "Безопасные качественные дороги"Нацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала