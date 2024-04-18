Рейтинг@Mail.ru
Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 18.04.2024 (обновлено: 09:48 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/espanola-1940707052.html
Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов
Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов - РИА Новости, 18.04.2024
Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов
Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующего в составе Южной группировки российских войск, стала полигоном для апробации и испытания современных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:16
2024-04-18T09:48
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901680756_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_74e470da8b8b1a69454147454195d379.jpg
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующего в составе Южной группировки российских войск, стала полигоном для апробации и испытания современных вооружений и новейших образцов техники, рассказал РИА Новости командир подразделения "Испанец". "Фактически сейчас "Эспаньола" стала своего рода интеллектуальной площадкой для апробации современных видов вооружения и технических новинок", - заявил "Испанец". По его словам, ранее подразделение получило более двух десятков образцов нового вооружения и техники, которые бойцы имели возможность испытать как на полигоне, так и в боевой обстановке. Он отметил, что российские производители, приславшие свои разработки подразделению, получат обратную связь, чтобы модернизировать их, кроме того, бойцы предложат максимально эффективные способы использования полученных технических новшеств. "Бригада "Эспаньола" получила на апробацию всевозможные новинки технические, и, находясь в контакте с производителем, дорабатываем большое количество новинок, технологических решений и современных новшеств. Мы сейчас это все проверим, найдем применение, и дальше, после обратной связи, будем уже доработанные следующие образцы получать", - заявил он.
https://ria.ru/20230927/espanola-1898871262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901680756_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_62d5f19b8c8ec16f40f5c3706a83a738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов

Боец: "Эспаньола" стала площадкой для тестов роботизированных аппаратов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения ВС РФ маскируют 152-мм пушку-гаубицу
Бойцы отряда специального назначения ВС РФ маскируют 152-мм пушку-гаубицу - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Бойцы отряда специального назначения ВС РФ маскируют 152-мм пушку-гаубицу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующего в составе Южной группировки российских войск, стала полигоном для апробации и испытания современных вооружений и новейших образцов техники, рассказал РИА Новости командир подразделения "Испанец".
"Фактически сейчас "Эспаньола" стала своего рода интеллектуальной площадкой для апробации современных видов вооружения и технических новинок", - заявил "Испанец".
По его словам, ранее подразделение получило более двух десятков образцов нового вооружения и техники, которые бойцы имели возможность испытать как на полигоне, так и в боевой обстановке. Он отметил, что российские производители, приславшие свои разработки подразделению, получат обратную связь, чтобы модернизировать их, кроме того, бойцы предложат максимально эффективные способы использования полученных технических новшеств.
"Бригада "Эспаньола" получила на апробацию всевозможные новинки технические, и, находясь в контакте с производителем, дорабатываем большое количество новинок, технологических решений и современных новшеств. Мы сейчас это все проверим, найдем применение, и дальше, после обратной связи, будем уже доработанные следующие образцы получать", - заявил он.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР
27 сентября 2023, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала