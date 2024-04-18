https://ria.ru/20240418/espanola-1940707052.html

Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов

Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов - РИА Новости, 18.04.2024

Командир из "Эспаньолы" рассказал о тестировании роботизированных аппаратов

Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующего в составе Южной группировки российских войск, стала полигоном для апробации и испытания современных... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:16

2024-04-18T07:16

2024-04-18T09:48

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Бригада добровольческого корпуса "Эспаньола", действующего в составе Южной группировки российских войск, стала полигоном для апробации и испытания современных вооружений и новейших образцов техники, рассказал РИА Новости командир подразделения "Испанец". "Фактически сейчас "Эспаньола" стала своего рода интеллектуальной площадкой для апробации современных видов вооружения и технических новинок", - заявил "Испанец". По его словам, ранее подразделение получило более двух десятков образцов нового вооружения и техники, которые бойцы имели возможность испытать как на полигоне, так и в боевой обстановке. Он отметил, что российские производители, приславшие свои разработки подразделению, получат обратную связь, чтобы модернизировать их, кроме того, бойцы предложат максимально эффективные способы использования полученных технических новшеств. "Бригада "Эспаньола" получила на апробацию всевозможные новинки технические, и, находясь в контакте с производителем, дорабатываем большое количество новинок, технологических решений и современных новшеств. Мы сейчас это все проверим, найдем применение, и дальше, после обратной связи, будем уже доработанные следующие образцы получать", - заявил он.

https://ria.ru/20230927/espanola-1898871262.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность