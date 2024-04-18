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СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 18.04.2024
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21:53 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/delo-1940915668.html
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий"
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 18.04.2024
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий"
Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбудили после нападения на съемочную группу "Известий" в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:53
2024-04-18T21:53
происшествия
жилье
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россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбудили после нападения на съемочную группу "Известий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве. Ранее издание в своем Telegram-канале сообщило, что на съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении. По данным СК, съемочная группа "Известий" была на лестничной площадке жилого дома на улице Мосфильмовской в Москве в связи с редакционным заданием. После чего житель дома напал на журналистов и повредил видеокамеру. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве.
https://ria.ru/20240418/zhurnalisty-1940863136.html
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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий"

СК завел уголовное дело после нападения на съемочную группу "Известий" в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбудили после нападения на съемочную группу "Известий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Ранее издание в своем Telegram-канале сообщило, что на съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой.
Микрофоны российских телеканалов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
Вчера, 17:37
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
По данным СК, съемочная группа "Известий" была на лестничной площадке жилого дома на улице Мосфильмовской в Москве в связи с редакционным заданием. После чего житель дома напал на журналистов и повредил видеокамеру.
Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения.
Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Подмосковье на семинаре коуча напали на журналистов "Известий"
27 января, 23:35
 
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