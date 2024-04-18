https://ria.ru/20240418/delo-1940915668.html

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий"

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 18.04.2024

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "Известий"

Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбудили после нападения на съемочную группу "Известий" в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:53

2024-04-18T21:53

2024-04-18T21:53

происшествия

жилье

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов возбудили после нападения на съемочную группу "Известий" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве. Ранее издание в своем Telegram-канале сообщило, что на съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении. По данным СК, съемочная группа "Известий" была на лестничной площадке жилого дома на улице Мосфильмовской в Москве в связи с редакционным заданием. После чего житель дома напал на журналистов и повредил видеокамеру. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве.

https://ria.ru/20240418/zhurnalisty-1940863136.html

https://ria.ru/20240127/napadenie-1923913148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)