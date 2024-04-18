https://ria.ru/20240418/belgorod-1940709022.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек - РИА Новости, 18.04.2024
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек
Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода в ночь на четверг выросло до двух, госпитализация второму пострадавшему не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:51
2024-04-18T07:51
2024-04-18T07:56
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специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода в ночь на четверг выросло до двух, госпитализация второму пострадавшему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области информировал, что ночью дважды срабатывала ПВО на подлете к Белгороду, было сбито 14 и 21 воздушная цель. Во время второй атаки в поселке Разумное пострадала женщина - у нее осколочное ранение левой стопы, ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. "Два обстрела за ночь, поэтому я думаю, что бессонная ночь была в каждой семье. Пострадали два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По информации Минобороны РФ, 17 апреля около 23.00 средствами ПВО 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над территорией Белгородской области. Также по данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 "Вампир", 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240418/minoborony-1940706942.html
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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино
Белгород, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек
Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух