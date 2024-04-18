https://ria.ru/20240418/belgorod-1940709022.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек - РИА Новости, 18.04.2024

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух человек

Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода в ночь на четверг выросло до двух, госпитализация второму пострадавшему не потребовалась, сообщил... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:51

2024-04-18T07:51

2024-04-18T07:56

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белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле Белгорода в ночь на четверг выросло до двух, госпитализация второму пострадавшему не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области информировал, что ночью дважды срабатывала ПВО на подлете к Белгороду, было сбито 14 и 21 воздушная цель. Во время второй атаки в поселке Разумное пострадала женщина - у нее осколочное ранение левой стопы, ее госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода. "Два обстрела за ночь, поэтому я думаю, что бессонная ночь была в каждой семье. Пострадали два человека в Шебекино и в Разумном-71. Один человек получает амбулаторную медицинскую помощь и от госпитализации отказался", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По информации Минобороны РФ, 17 апреля около 23.00 средствами ПВО 14 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" были уничтожены над территорией Белгородской области. Также по данным ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 "Вампир", 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240418/minoborony-1940706942.html

https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html

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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, шебекино