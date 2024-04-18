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В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша - РИА Новости, 18.04.2024
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12:57 18.04.2024 (обновлено: 18:04 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/astrakhan-1940774178.html
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша - РИА Новости, 18.04.2024
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша
Пациентов областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой в Астрахани эвакуировали из-за сильного задымления после возгорания камыша, рассказали... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:57
2024-04-18T18:04
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пациентов областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой в Астрахани эвакуировали из-за сильного задымления после возгорания камыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Из-за сильного задымления администрацией ОДКБ имени Н. Н. Силищевой проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240416/sk-1940386337.html
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша

В Астрахани эвакуировали пациентов детской больницы из-за горящего камыша

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
Ликвидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в Астрахани. 18 апреля 2024
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пациентов областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой в Астрахани эвакуировали из-за сильного задымления после возгорания камыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из-за сильного задымления администрацией ОДКБ имени Н. Н. Силищевой проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияАстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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