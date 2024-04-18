https://ria.ru/20240418/astrakhan-1940774178.html
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша - РИА Новости, 18.04.2024
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша
Пациентов областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой в Астрахани эвакуировали из-за сильного задымления после возгорания камыша, рассказали... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:57
2024-04-18T12:57
2024-04-18T18:04
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940869670_10:0:830:461_1920x0_80_0_0_07d2f02e170aa06d9562d52c98535dde.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пациентов областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой в Астрахани эвакуировали из-за сильного задымления после возгорания камыша, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Из-за сильного задымления администрацией ОДКБ имени Н. Н. Силищевой проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240416/sk-1940386337.html
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940869670_113:0:728:461_1920x0_80_0_0_8ef9d9a02342fe4fca0bd2963fcc39a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани эвакуировали пациентов больницы из-за горящего камыша
В Астрахани эвакуировали пациентов детской больницы из-за горящего камыша