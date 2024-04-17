https://ria.ru/20240417/zoloto-1940560862.html

Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото

Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото - РИА Новости, 17.04.2024

Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото

Сенаторы одобрили закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:07

2024-04-17T13:07

2024-04-17T13:07

экономика

авто

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алексей сазанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. Первоначальная редакция документа содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе о введении с 1 июня по 31 декабря текущего года повышающего коэффициента к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснял, что это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. Сазанов отмечал, что после обнуления НДС при продаже банками золота физлицам и введения экспортных пошлин на золото его продажи на внутреннем рынке выросли, а экспорт "обнулился в прямом смысле этого слова". По его словам, Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ. Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20231114/almazy-1909389687.html

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экономика, авто, россия, алексей сазанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)