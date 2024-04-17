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У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 17.04.2024
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03:08 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/zemletryaseniya-1940489076.html
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 17.04.2024
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
Землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 произошли ночью в среду у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:08
2024-04-17T03:08
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 произошли ночью в среду у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук". "За ночь произошло два землетрясения. Первое в Камчатском заливе магнитудой 5,2, второе магнитудой 4,8 в 44 километрах от села Тиличики", - говорится в сообщении. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, в населенных пунктах оба сейсмособытия не ощущались. Звонки в ЕДДС от граждан не поступали.
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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки произошли два землетрясения

У берегов Камчатки произошло два землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 произошли ночью в среду у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
"За ночь произошло два землетрясения. Первое в Камчатском заливе магнитудой 5,2, второе магнитудой 4,8 в 44 километрах от села Тиличики", - говорится в сообщении.
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Как сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, в населенных пунктах оба сейсмособытия не ощущались. Звонки в ЕДДС от граждан не поступали.
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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