https://ria.ru/20240417/tets-1940547586.html
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ - РИА Новости, 17.04.2024
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:21
2024-04-17T12:21
2024-04-17T12:21
экономика
казахстан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892696751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_972320e9943f2a5eb369935194b04d0d.jpg
АЛМА-АТА, 17 апр – РИА Новости. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго. "Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении. Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году. "Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html
https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908387566.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892696751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14e7348fd15d9cfc44d8ae68c88dc01d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, россия
Экономика, Казахстан, Россия
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
АЛМА-АТА, 17 апр – РИА Новости. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго.
"Министерством энергетики Казахстана
подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении.
Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году.
"Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.