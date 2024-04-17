https://ria.ru/20240417/tets-1940547586.html

Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ

Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ - РИА Новости, 17.04.2024

Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ

Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:21

2024-04-17T12:21

2024-04-17T12:21

экономика

казахстан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892696751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_972320e9943f2a5eb369935194b04d0d.jpg

АЛМА-АТА, 17 апр – РИА Новости. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго. "Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении. Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году. "Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html

https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908387566.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, казахстан, россия