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Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ - РИА Новости, 17.04.2024
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12:21 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/tets-1940547586.html
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ - РИА Новости, 17.04.2024
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ
Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:21
2024-04-17T12:21
экономика
казахстан
россия
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АЛМА-АТА, 17 апр – РИА Новости. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго. "Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении. Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году. "Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
https://ria.ru/20240304/kazakhstan-1931007076.html
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экономика, казахстан, россия
Экономика, Казахстан, Россия
Россия и Казахстан договорились о строительстве угольных ТЭЦ

Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Уголь. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 апр – РИА Новости. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго.
"Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году.
"Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
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