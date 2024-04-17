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В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2024
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00:47 17.04.2024 (обновлено: 01:19 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ssha-1940482439.html
В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе
В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2024
В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе
Главы влиятельных комитетов палаты представителей выступили с совместным заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T00:47
2024-04-17T01:19
в мире
сша
украина
европа
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Главы влиятельных комитетов палаты представителей выступили с совместным заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на этой неделе. Председатели комитетов по иностранным делам, вооруженным силам, разведке и бюджету выразили поддержку плану, который ранее изложил спикер палаты Майк Джонсон и который отличается от видения демократической администрации. "Нет ничего, что было бы больше по душе нашим противникам, чем неспособность конгресса утвердить помощь на критические нужды национальной безопасности. Спикер Джонсон представил план, который продвигает интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в заявлении. "Мы не можем себе позволить растрачивать время, когда речь заходит о нашей национальной безопасности. Нам необходимо принять этот пакет помощи на этой неделе", - добавили конгрессмены-республиканцы. Джонсон ранее сообщил, что поставит на голосование помощь Украине, Израилю и Тайваню в виде обособленных и самостоятельно сформулированных законопроектов вместо одобрения общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности. Он также собирается представить отдельную инициативу о конфискации российских активов и недопустимости снятия санкций с РФ без одобрения конгресса. В администрации США ранее заявили, что не согласны с расчленением пакетного законопроекта объемом в 95 миллиардов долларов и продолжают настаивать на его утверждении конгрессменами. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, сша, украина, европа, майк джонсон
В мире, США, Украина, Европа, Майк Джонсон
В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе

В конгрессе призвали утвердить на этой неделе помощь союзникам, включая Украину

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Главы влиятельных комитетов палаты представителей выступили с совместным заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на этой неделе.
Председатели комитетов по иностранным делам, вооруженным силам, разведке и бюджету выразили поддержку плану, который ранее изложил спикер палаты Майк Джонсон и который отличается от видения демократической администрации.
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"Нет ничего, что было бы больше по душе нашим противникам, чем неспособность конгресса утвердить помощь на критические нужды национальной безопасности. Спикер Джонсон представил план, который продвигает интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в заявлении.
"Мы не можем себе позволить растрачивать время, когда речь заходит о нашей национальной безопасности. Нам необходимо принять этот пакет помощи на этой неделе", - добавили конгрессмены-республиканцы.
Джонсон ранее сообщил, что поставит на голосование помощь Украине, Израилю и Тайваню в виде обособленных и самостоятельно сформулированных законопроектов вместо одобрения общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности. Он также собирается представить отдельную инициативу о конфискации российских активов и недопустимости снятия санкций с РФ без одобрения конгресса.
В администрации США ранее заявили, что не согласны с расчленением пакетного законопроекта объемом в 95 миллиардов долларов и продолжают настаивать на его утверждении конгрессменами.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
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