https://ria.ru/20240417/ssha-1940482439.html

В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе

В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе - РИА Новости, 17.04.2024

В конгрессе призвали утвердить помощь Украине на этой неделе

Главы влиятельных комитетов палаты представителей выступили с совместным заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T00:47

2024-04-17T00:47

2024-04-17T01:19

в мире

сша

украина

европа

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Главы влиятельных комитетов палаты представителей выступили с совместным заявлением в поддержку утверждения помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на этой неделе. Председатели комитетов по иностранным делам, вооруженным силам, разведке и бюджету выразили поддержку плану, который ранее изложил спикер палаты Майк Джонсон и который отличается от видения демократической администрации. "Нет ничего, что было бы больше по душе нашим противникам, чем неспособность конгресса утвердить помощь на критические нужды национальной безопасности. Спикер Джонсон представил план, который продвигает интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в заявлении. "Мы не можем себе позволить растрачивать время, когда речь заходит о нашей национальной безопасности. Нам необходимо принять этот пакет помощи на этой неделе", - добавили конгрессмены-республиканцы. Джонсон ранее сообщил, что поставит на голосование помощь Украине, Израилю и Тайваню в виде обособленных и самостоятельно сформулированных законопроектов вместо одобрения общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности. Он также собирается представить отдельную инициативу о конфискации российских активов и недопустимости снятия санкций с РФ без одобрения конгресса. В администрации США ранее заявили, что не согласны с расчленением пакетного законопроекта объемом в 95 миллиардов долларов и продолжают настаивать на его утверждении конгрессменами. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, европа, майк джонсон