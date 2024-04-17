https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940509931.html
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 17.04.2024
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта
Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:02
2024-04-17T09:02
2024-04-17T09:46
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АРТЕМОВСК, 17 апр - РИА Новости. Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаки позиций ВС РФ в районе Богдановки на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Сегодня рано утром к нашим позиции выкатился вражеский танк, отработали из ПТРК "Корнет", с первого пуска попали... Соответственно отработали хорошо", - рассказал командир. Видео попало в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20231018/tank-1903496636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта
Штурмовики 200-й бригады группировки "Юг" подбили танк ВСУ под Богдановкой в ДНР
АРТЕМОВСК, 17 апр - РИА Новости. Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаки позиций ВС РФ в районе Богдановки на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения.
"Сегодня рано утром к нашим позиции выкатился вражеский танк, отработали из ПТРК "Корнет", с первого пуска попали... Соответственно отработали хорошо", - рассказал командир.
Видео попало в распоряжение РИА Новости.