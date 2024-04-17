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Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 17.04.2024 (обновлено: 09:46 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940509931.html
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 17.04.2024
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта
Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:02
2024-04-17T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
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АРТЕМОВСК, 17 апр - РИА Новости. Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаки позиций ВС РФ в районе Богдановки на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Сегодня рано утром к нашим позиции выкатился вражеский танк, отработали из ПТРК "Корнет", с первого пуска попали... Соответственно отработали хорошо", - рассказал командир. Видео попало в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20231018/tank-1903496636.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта

Штурмовики 200-й бригады группировки "Юг" подбили танк ВСУ под Богдановкой в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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АРТЕМОВСК, 17 апр - РИА Новости. Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаки позиций ВС РФ в районе Богдановки на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения.
"Сегодня рано утром к нашим позиции выкатился вражеский танк, отработали из ПТРК "Корнет", с первого пуска попали... Соответственно отработали хорошо", - рассказал командир.
Видео попало в распоряжение РИА Новости.
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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