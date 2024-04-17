https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940509931.html

Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта

Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 17.04.2024

Штурмовики подбили танк ВСУ на Артемовском участке фронта

Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:02

2024-04-17T09:02

2024-04-17T09:46

специальная военная операция на украине

безопасность

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АРТЕМОВСК, 17 апр - РИА Новости. Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе Южной группировки войск, подбили танк ВСУ при попытке контратаки позиций ВС РФ в районе Богдановки на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Сегодня рано утром к нашим позиции выкатился вражеский танк, отработали из ПТРК "Корнет", с первого пуска попали... Соответственно отработали хорошо", - рассказал командир. Видео попало в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20231018/tank-1903496636.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность