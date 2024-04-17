https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html

Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты - РИА Новости, 17.04.2024

Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:36

2024-04-17T09:36

2024-04-17T11:12

космос - риа наука

амурская область

илон маск

юрий борисов (роскосмос)

spacex

роскосмос

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ". "Жду не дождусь", — прокомментировал миллиардер пост журналиста Эрика Бергера, который написал, что "Роскосмос" анонсировал возможность 50 или даже более ста пусков одной ракеты. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9, созданный компанией SpaceX. Ракета "Амур-СПГ" проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.

https://ria.ru/20240413/mask-1939803063.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, амурская область, илон маск, юрий борисов (роскосмос), spacex, роскосмос