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Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты - РИА Новости, 17.04.2024
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09:36 17.04.2024 (обновлено: 11:12 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/raketa-1940514120.html
Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты
Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты - РИА Новости, 17.04.2024
Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты
Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:36
2024-04-17T11:12
космос - риа наука
амурская область
илон маск
юрий борисов (роскосмос)
spacex
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ". "Жду не дождусь", — прокомментировал миллиардер пост журналиста Эрика Бергера, который написал, что "Роскосмос" анонсировал возможность 50 или даже более ста пусков одной ракеты. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9, созданный компанией SpaceX. Ракета "Амур-СПГ" проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.
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космос - риа наука, амурская область, илон маск, юрий борисов (роскосмос), spacex, роскосмос
Космос - РИА Наука, Амурская область, Илон Маск, Юрий Борисов (Роскосмос), SpaceX, Роскосмос
Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты

Маск с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ".
"Жду не дождусь", — прокомментировал миллиардер пост журналиста Эрика Бергера, который написал, что "Роскосмос" анонсировал возможность 50 или даже более ста пусков одной ракеты.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9, созданный компанией SpaceX.
Ракета "Амур-СПГ" проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.
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Космос - РИА НаукаАмурская областьИлон МаскЮрий Борисов (Роскосмос)SpaceXРоскосмос
 
 
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