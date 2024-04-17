Маск заявил, что с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты
Маск с нетерпением ждет полета российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети X, что с нетерпением ждет демонстрации российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ".
"Жду не дождусь", — прокомментировал миллиардер пост журналиста Эрика Бергера, который написал, что "Роскосмос" анонсировал возможность 50 или даже более ста пусков одной ракеты.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9, созданный компанией SpaceX.
Ракета "Амур-СПГ" проектируется с 2020 года. Ожидается, что ее первый пуск состоится до конца десятилетия. Стартовый стол для новой ракеты будет построен на космодроме Восточный в Амурской области. Она сможет выводить более десяти тонн на низкую околоземную орбиту в многоразовом варианте.