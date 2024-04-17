https://ria.ru/20240417/pozhar-1940506964.html

В России за сутки потушили 31 природный пожар

В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 17.04.2024

В России за сутки потушили 31 природный пожар

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 6128 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:42

2024-04-17T08:42

2024-04-17T08:42

происшествия

россия

еврейская автономная область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 6128 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 апреля 2024 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 6128 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 17 апреля на территории РФ было два лесных пожара на площади 69 гектаров, которые активно тушили. На всей территории Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

https://ria.ru/20240309/pozhar-1932027011.html

россия

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии