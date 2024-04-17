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В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 17.04.2024
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08:42 17.04.2024
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В России за сутки потушили 31 природный пожар
В России за сутки потушили 31 природный пожар - РИА Новости, 17.04.2024
В России за сутки потушили 31 природный пожар
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 6128 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:42
2024-04-17T08:42
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 6128 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 апреля 2024 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 6128 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 17 апреля на территории РФ было два лесных пожара на площади 69 гектаров, которые активно тушили. На всей территории Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 31 природный пожар

В России за сутки потушили 31 природный пожар на площади 6128 гектаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 31 природный пожар на площади 6128 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 апреля 2024 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 31 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 6128 гектаров", - говорится в сообщении.
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К полуночи 17 апреля на территории РФ было два лесных пожара на площади 69 гектаров, которые активно тушили.
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ПроисшествияРоссияЕврейская автономная областьПриродные пожары в России
 
 
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