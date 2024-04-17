https://ria.ru/20240417/pozhar-1940486536.html

В Бурятии при пожаре в доме погибли мать и двое детей

В Бурятии при пожаре в доме погибли мать и двое детей - РИА Новости, 17.04.2024

В Бурятии при пожаре в доме погибли мать и двое детей

Спасатели обнаружили тела женщины и двух её детей, погибших при пожаре двухквартирного жилого дома в Джидинском районе Бурятии, сообщает главное управление МЧС... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:25

2024-04-17T02:25

2024-04-17T02:25

происшествия

джидинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 17 апр – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела женщины и двух её детей, погибших при пожаре двухквартирного жилого дома в Джидинском районе Бурятии, сообщает главное управление МЧС по региону. Пожар произошел в селе Петропавловка в ночь на среду. "В ходе тушения в одном из жилых помещений пожарными обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении. В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240416/opasnost-1940423910.html

джидинский район

россия

республика бурятия

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происшествия, джидинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия