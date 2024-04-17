Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 17.04.2024 (обновлено: 12:45 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники - РИА Новости, 17.04.2024
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники
Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:37
2024-04-17T12:45
общество
россия
карское море
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8732df461bfe23a7b912f6de2f25095b.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "У нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники", - сказал Шувалов на пресс-конференции. Он пояснил, что речь идет о средней полосе России. Здесь температура будет на 2-4 градуса выше нормы, что даст "возможность повозиться на дачных участках". В то же время метеоролог уточнил, что на севере пока тепло почувствовать не удастся, а на юге России, где и сейчас вплоть до шести градусов выше нормы, такая погода сохранится и на праздники. В Сибири же, по словам Шувалова, можно ожидать повторения холодных "вторжений" с Карского моря. Это приведет к гораздо более резким, чем в европейской части страны, изменениям погоды от потеплений к похолоданиям.
https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290934.html
https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html
россия
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec3d000432a17adafbe864e2bd8b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, карское море, погода
Общество, Россия, Карское море, Погода
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники

В России в первые майские праздники будет умеренно теплая погода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"У нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни
16 апреля, 03:18
Он пояснил, что речь идет о средней полосе России. Здесь температура будет на 2-4 градуса выше нормы, что даст "возможность повозиться на дачных участках".
В то же время метеоролог уточнил, что на севере пока тепло почувствовать не удастся, а на юге России, где и сейчас вплоть до шести градусов выше нормы, такая погода сохранится и на праздники.
В Сибири же, по словам Шувалова, можно ожидать повторения холодных "вторжений" с Карского моря. Это приведет к гораздо более резким, чем в европейской части страны, изменениям погоды от потеплений к похолоданиям.
Вид на Шанхай, Китай - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Названы страны, интерес к путешествию в которые в мае вырос многократно
9 апреля, 05:16
 
ОбществоРоссияКарское мореПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала