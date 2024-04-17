https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники - РИА Новости, 17.04.2024
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники
Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:37
2024-04-17T12:37
2024-04-17T12:45
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "У нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники", - сказал Шувалов на пресс-конференции. Он пояснил, что речь идет о средней полосе России. Здесь температура будет на 2-4 градуса выше нормы, что даст "возможность повозиться на дачных участках". В то же время метеоролог уточнил, что на севере пока тепло почувствовать не удастся, а на юге России, где и сейчас вплоть до шести градусов выше нормы, такая погода сохранится и на праздники. В Сибири же, по словам Шувалова, можно ожидать повторения холодных "вторжений" с Карского моря. Это приведет к гораздо более резким, чем в европейской части страны, изменениям погоды от потеплений к похолоданиям.
https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290934.html
https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, карское море, погода
Общество, Россия, Карское море, Погода
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на майские праздники
В России в первые майские праздники будет умеренно теплая погода
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Погода в средней полосе России будет умеренно теплой в первые майские праздники, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"У нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники", - сказал Шувалов на пресс-конференции.
Он пояснил, что речь идет о средней полосе России. Здесь температура будет на 2-4 градуса выше нормы, что даст "возможность повозиться на дачных участках".
В то же время метеоролог уточнил, что на севере пока тепло почувствовать не удастся, а на юге России, где и сейчас вплоть до шести градусов выше нормы, такая погода сохранится и на праздники.
В Сибири же, по словам Шувалова, можно ожидать повторения холодных "вторжений" с Карского моря
. Это приведет к гораздо более резким, чем в европейской части страны, изменениям погоды от потеплений к похолоданиям.