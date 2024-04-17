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Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей - РИА Новости, 17.04.2024
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16:21 17.04.2024 (обновлено: 16:32 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/opros-1940608276.html
Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей
Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей - РИА Новости, 17.04.2024
Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей
Президент США Джо Байден опережает своего предшественника и вероятного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа в опросе, который провела... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:21
2024-04-17T16:32
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден опережает своего предшественника и вероятного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа в опросе, который провела социологическая служба, связанная с республиканцами. За демократа Байдена "определенно" или "возможно" проголосуют или "склоняются к тому, чтобы проголосовать" 49% респондентов против 46% за Трампа, претендующего на выдвижение от Республиканской партии. Опрос провела фирма Echelon Insights, одним из основателей которой, как пишет журнал Newsweek, является бывший политтехнолог республиканцев Патрик Руффини. Исследование в период с 12 по 14 апреля охватило 1020 потенциальных избирателей. Погрешность его авторы оценили в плюс-минус 3,9 процентного пункта.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей

Байден опережает своего конкурента Трампа в опросе социологической службы

© AP Photo / Francois MoriПервая страница газеты о президентских выборах в США
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Francois Mori
Первая страница газеты о президентских выборах в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден опережает своего предшественника и вероятного конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа в опросе, который провела социологическая служба, связанная с республиканцами.
За демократа Байдена "определенно" или "возможно" проголосуют или "склоняются к тому, чтобы проголосовать" 49% респондентов против 46% за Трампа, претендующего на выдвижение от Республиканской партии.
Опрос провела фирма Echelon Insights, одним из основателей которой, как пишет журнал Newsweek, является бывший политтехнолог республиканцев Патрик Руффини.
Исследование в период с 12 по 14 апреля охватило 1020 потенциальных избирателей. Погрешность его авторы оценили в плюс-минус 3,9 процентного пункта.
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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27 марта, 01:36
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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