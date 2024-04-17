https://ria.ru/20240417/moshennichestvo-1940630845.html

Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами

Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами - РИА Новости, 17.04.2024

Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами

Федеральный фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества: застрахованным гражданам могут поступать звонки с требованием заменить их полисы... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:39

2024-04-17T17:39

2024-04-17T17:39

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральный фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества: застрахованным гражданам могут поступать звонки с требованием заменить их полисы обязательного медицинского страхования на новые с кьюар-кодом. "Застрахованных граждан начали обзванивать телефонные мошенники и киберпреступники, которые представляются сотрудниками страховых медицинских организаций или территориальных фондов ОМС, специалистами департаментов или министерств здравоохранения, и заявляют, что в соответствии с новыми правилами необходимо срочно заменить полис ОМС", - говорится в сообщении ФФОМС в соцсетях. Одновременно мошенники присылают застрахованному СМС с указанием цифрового кода, который требуют сообщить им для перевода денег на "безопасный" банковский счет. Фонд ОМС рекомендует в таком случае не отвечать на вопросы мошенников, прервать звонок и сообщить об инциденте в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС. В сообщении отмечается, что специалисты страховых медорганизаций могут позвонить застрахованному с целью актуализировать данные полиса, однако они никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не озвучивают и не запрашивают персональные данные и не просят перевести куда-либо деньги. В Фонде напомнили, что с 1 декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС в виде штрихкода, который можно распечатать или сохранить в мобильном телефоне. Независимо от того, какой у вас полис, он действует бессрочно.

https://ria.ru/20240220/medprofili-1928424257.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф