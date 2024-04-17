https://ria.ru/20240417/kompleks-1940442461.html

Ефимов: в ЗАО построят производственный комплекс при поддержке города

Ефимов: в ЗАО построят производственный комплекс при поддержке города - РИА Новости, 17.04.2024

Ефимов: в ЗАО построят производственный комплекс при поддержке города

Власти Москвы предоставили инвестору участок земли по льготной ставке 1 рубль в год в районе Очаково-Матвеевское, там появится производственный комплекс в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:05

2024-04-17T14:05

2024-04-17T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409113_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4f83c4f3773eb5460c7aac43ddfd8d5.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли по льготной ставке 1 рубль в год в районе Очаково-Матвеевское, там появится производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для строительства производственного комплекса пищевой и легкой промышленности город без проведения торгов выделил инвестору земельный участок в аренду по ставке один рубль в год. Площадь объекта составит 180 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в Москве появится свыше 1,9 тысячи дополнительных рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что представители бизнеса имеют возможность арендовать участок земли по льготной ставке 1 рубль в год с марта 2022 года. Благодаря этой мере поддержки от властей столицы предприятия могут уменьшить затраты на реализацию проектов, а также в короткие сроки организовать производство важной для экономики мегаполиса продукции.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что данный земельный участок располагается Рябиновой улице, его площадь составляет примерно 9,3 га. Договор с ООО “Терция” подписан сроком на 5 лет, льготная ставка 1 рубль в год будет действовать в течение всего периода. По словам Гамана, за этот срок инвестором должен быть возведен и введен в строй производственный комплекс.Власти города активно поддерживают производителей пищевой отрасли промышленности. К примеру, им предоставляются льготные инвестиционные кредиты, специальные статусы, участки земли.По словам министра правительства города, главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислава Овчинского, порядка 20 масштабных инвестиционных проектов в мегаполисе предусматривают возведение заводов и комплексов по выпуску продуктов питания. Министр добавил, что только на территории ЗАО планируется к реализации 7 проектов. В числе инвесторов компания “Терция”. Она построит комплекс, где расположатся предприятия по переработке и выпуску продуктов питания, склады, а также фасовочные цеха.Участки земли для реализации масштабных инвестиционных проекты власти столицы выделяют в аренду без проведения торгов сроком на пять лет с 2016 года. МаИП могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и пр. Благодаря их реализации появляется возможность создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы выделили в Зеленограде застройщикам в аренду 38,4 га земли по ставке 1 рубль в год, там планируется построить промышленные объекты в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

https://ria.ru/20240222/rabota-1928832921.html

https://ria.ru/20240126/moskva-1923500179.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва