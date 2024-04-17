Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда до прекращения боев в Газе
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
ДОХА, 17 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Вооруженные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) будут продолжать атаковать связанные с Израилем суда и военные операции против него до прекращения военных действий Израиля в палестинском секторе Газа и снятии блокады с этого полуанклава, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Военные операции Йемена связаны с продолжением поддерживаемой США израильской агрессией и блокадой нашего народа в секторе Газа, они будут продолжаться до их окончания. Кроме того, атаки на американские и британские корабли будут продолжаться в качестве законного и гарантированного права ответить на американо-британские нападения на Йемен", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли хуситы действовать согласовано с Ираном в отношении Израиля и прекратят обстреливать его территорию, если Иран воздержится от дальнейших действий.
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По словам аль-Асада, Иран является частью оси поддержки угнетенного палестинского народа и участвует в устранении несправедливости и агрессии против "беззащитного народа в секторе Газа со стороны израильской оккупационной армии". "Ось поддержки палестинского народа включает Йемен, Иран, Ливан, Ирак и Сирию, она представляют собой всеобъемлющее объединение палестинского сопротивления, направленное на прекращение агрессии против населения сектора Газа", - добавил один из руководителей хуситов.
Что касается ответа Ирана на нападение Израиля на его консульство в Сирии, как отметил аль-Асад," это естественное и законное право, и Тегеран имеет право принимать те решения, которые он считает целесообразными, для защиты своих земель, граждан и дипломатических объектов".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
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Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
В свою очередь, представитель Белого дома заявил журналистам в воскресенье, что США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место.