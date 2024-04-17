Рейтинг@Mail.ru
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/khusity-1940526333.html
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда - РИА Новости, 17.04.2024
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда
Вооруженные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) будут продолжать атаковать связанные с Израилем суда и военные... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:51
2024-04-17T10:51
в мире
израиль
иран
йемен
бени ганц
ансар алла
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922844558_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_4761375ebfafa125539edb6062b28a5d.jpg
ДОХА, 17 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Вооруженные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) будут продолжать атаковать связанные с Израилем суда и военные операции против него до прекращения военных действий Израиля в палестинском секторе Газа и снятии блокады с этого полуанклава, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад. "Военные операции Йемена связаны с продолжением поддерживаемой США израильской агрессией и блокадой нашего народа в секторе Газа, они будут продолжаться до их окончания. Кроме того, атаки на американские и британские корабли будут продолжаться в качестве законного и гарантированного права ответить на американо-британские нападения на Йемен", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли хуситы действовать согласовано с Ираном в отношении Израиля и прекратят обстреливать его территорию, если Иран воздержится от дальнейших действий. По словам аль-Асада, Иран является частью оси поддержки угнетенного палестинского народа и участвует в устранении несправедливости и агрессии против "беззащитного народа в секторе Газа со стороны израильской оккупационной армии". "Ось поддержки палестинского народа включает Йемен, Иран, Ливан, Ирак и Сирию, она представляют собой всеобъемлющее объединение палестинского сопротивления, направленное на прекращение агрессии против населения сектора Газа", - добавил один из руководителей хуситов. Что касается ответа Ирана на нападение Израиля на его консульство в Сирии, как отметил аль-Асад," это естественное и законное право, и Тегеран имеет право принимать те решения, которые он считает целесообразными, для защиты своих земель, граждан и дипломатических объектов". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. В свою очередь, представитель Белого дома заявил журналистам в воскресенье, что США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место.
https://ria.ru/20240414/istochnik-1939886599.html
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
https://ria.ru/20240125/khusity-1923524950.html
израиль
иран
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922844558_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_88d50e289c88ef286419d38799277cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, йемен, бени ганц, ансар алла, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Йемен, Бени Ганц, Ансар Алла, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда

Хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда до прекращения боев в Газе

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 17 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Вооруженные силы на стороне правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) будут продолжать атаковать связанные с Израилем суда и военные операции против него до прекращения военных действий Израиля в палестинском секторе Газа и снятии блокады с этого полуанклава, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.
"Военные операции Йемена связаны с продолжением поддерживаемой США израильской агрессией и блокадой нашего народа в секторе Газа, они будут продолжаться до их окончания. Кроме того, атаки на американские и британские корабли будут продолжаться в качестве законного и гарантированного права ответить на американо-британские нападения на Йемен", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли хуситы действовать согласовано с Ираном в отношении Израиля и прекратят обстреливать его территорию, если Иран воздержится от дальнейших действий.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Хуситы присоединились к атаке Ирана на Израиль, сообщил источник
14 апреля, 04:13
По словам аль-Асада, Иран является частью оси поддержки угнетенного палестинского народа и участвует в устранении несправедливости и агрессии против "беззащитного народа в секторе Газа со стороны израильской оккупационной армии". "Ось поддержки палестинского народа включает Йемен, Иран, Ливан, Ирак и Сирию, она представляют собой всеобъемлющее объединение палестинского сопротивления, направленное на прекращение агрессии против населения сектора Газа", - добавил один из руководителей хуситов.
Что касается ответа Ирана на нападение Израиля на его консульство в Сирии, как отметил аль-Асад," это естественное и законное право, и Тегеран имеет право принимать те решения, которые он считает целесообразными, для защиты своих земель, граждан и дипломатических объектов".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
19 ноября 2023, 20:25
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
В свою очередь, представитель Белого дома заявил журналистам в воскресенье, что США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Хуситы обсудили на переговорах в Москве усилия по прекращению войны в Газе
25 января, 21:48
 
В миреИзраильИранЙеменБени ГанцАнсар АллаКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала