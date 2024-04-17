https://ria.ru/20240417/garantii-1940541372.html

В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским

В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским - РИА Новости, 17.04.2024

В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:52

2024-04-17T11:52

2024-04-17T11:54

в мире

израиль

украина

владимир зеленский

андрей ермак

сша

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. "Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - говорится в статье, опубликованной на сайте офиса Зеленского, где процитировано заявление Ермака. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

израиль

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сша