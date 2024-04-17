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В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским - РИА Новости, 17.04.2024
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11:52 17.04.2024 (обновлено: 11:54 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/garantii-1940541372.html
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским - РИА Новости, 17.04.2024
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:52
2024-04-17T11:54
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. "Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - говорится в статье, опубликованной на сайте офиса Зеленского, где процитировано заявление Ермака. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сша
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, США
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским

Ермак рассчитывает на гарантии безопасности от США, аналогичные израильским

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля.
"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - говорится в статье, опубликованной на сайте офиса Зеленского, где процитировано заявление Ермака.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Изображение сгенерировано ИИ
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