https://ria.ru/20240417/garantii-1940541372.html
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским - РИА Новости, 17.04.2024
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:52
2024-04-17T11:52
2024-04-17T11:54
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владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак рассчитывает от США на гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. "Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - говорится в статье, опубликованной на сайте офиса Зеленского, где процитировано заявление Ермака. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сша
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, США
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским
Ермак рассчитывает на гарантии безопасности от США, аналогичные израильским