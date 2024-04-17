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Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи - РИА Новости, 17.04.2024
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04:53 17.04.2024 (обновлено: 05:03 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи - РИА Новости, 17.04.2024
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи
Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что создатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг пытался позаимствовать его идеи, и рассказал, как они... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T04:53
2024-04-17T05:03
технологии
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что создатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг пытался позаимствовать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом друг друга обманули. Их встреча состоялась больше десяти лет назад, когда Дуров еще жил в России и развивал социальную сеть "ВКонтакте", сходную с Facebook*. "Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно", - сказал предприниматель в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Цукерберг спросил Дурова не собирается ли он выходить на "глобальный уровень", а Дуров поинтересовался у Цукерберга, не думает ли он об экспансии на рынок, который "ВКонтакте" считала своим. Оба заверили друг друга в отсутствии таких амбиций. "Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - вспомнил предприниматель.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240417/durov-1940491271.html
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технологии, россия, павел дуров, марк цукерберг, такер карлсон, telegram, в мире
Технологии, Россия, Павел Дуров, Марк Цукерберг, Такер Карлсон, Telegram, В мире
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи

Дуров рассказал, как они с Цукербергом пытались обмануть друг друга

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в интервью, что создатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг пытался позаимствовать его идеи, и рассказал, как они с Цукербергом друг друга обманули.
Их встреча состоялась больше десяти лет назад, когда Дуров еще жил в России и развивал социальную сеть "ВКонтакте", сходную с Facebook*.
"Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно", - сказал предприниматель в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.
Цукерберг спросил Дурова не собирается ли он выходить на "глобальный уровень", а Дуров поинтересовался у Цукерберга, не думает ли он об экспансии на рынок, который "ВКонтакте" считала своим. Оба заверили друг друга в отсутствии таких амбиций.
"Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся", - вспомнил предприниматель.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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ТехнологииРоссияПавел ДуровМарк ЦукербергТакер КарлсонTelegramВ мире
 
 
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