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Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона - РИА Новости, 17.04.2024
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10:48 17.04.2024 (обновлено: 11:19 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/chukotka-1940526023.html
Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона
Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона - РИА Новости, 17.04.2024
Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона
Житель Анадыря на Чукотке подозревается в финансировании запрещённого в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:48
2024-04-17T11:19
происшествия
россия
анадырь
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Житель Анадыря на Чукотке подозревается в финансировании запрещённого в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело о содействии террористической деятельности, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ РФ. "Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) в отношении жителя Анадыря, причастного к финансированию терроризма… В ноябре 2022 года мужчина осуществил финансирование террористического батальона (деятельность которого запрещена на территории РФ), воюющего на стороне Украины", - сообщили в управлении. В УФСБ отметили, что мужчина "является сторонником украинского нацизма, а также террористической и нацисткой идеологий". Управление выявляет другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавляется в сообщении. В УФСБ также уточнили, что это первое дело в регионе, возбужденное по указанной статье.
https://ria.ru/20230421/srok-1866879762.html
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россия
анадырь
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происшествия, россия, анадырь, чукотка
Происшествия, Россия, Анадырь, Чукотка
Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона

Жителя Чукотки заподозрили в финансировании батальона, воюющего на стороне ВСУ

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Житель Анадыря на Чукотке подозревается в финансировании запрещённого в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело о содействии террористической деятельности, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ РФ.
"Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) в отношении жителя Анадыря, причастного к финансированию терроризма… В ноябре 2022 года мужчина осуществил финансирование террористического батальона (деятельность которого запрещена на территории РФ), воюющего на стороне Украины", - сообщили в управлении.
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В УФСБ отметили, что мужчина "является сторонником украинского нацизма, а также террористической и нацисткой идеологий". Управление выявляет другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавляется в сообщении.
В УФСБ также уточнили, что это первое дело в регионе, возбужденное по указанной статье.
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