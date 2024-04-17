https://ria.ru/20240417/chukotka-1940526023.html

Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона

Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона - РИА Новости, 17.04.2024

Жителя Анадыря заподозрили в финансировании террористического батальона

Житель Анадыря на Чукотке подозревается в финансировании запрещённого в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:48

2024-04-17T10:48

2024-04-17T11:19

происшествия

россия

анадырь

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Житель Анадыря на Чукотке подозревается в финансировании запрещённого в РФ террористического батальона, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины, возбуждено дело о содействии террористической деятельности, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ РФ. "Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) в отношении жителя Анадыря, причастного к финансированию терроризма… В ноябре 2022 года мужчина осуществил финансирование террористического батальона (деятельность которого запрещена на территории РФ), воюющего на стороне Украины", - сообщили в управлении. В УФСБ отметили, что мужчина "является сторонником украинского нацизма, а также террористической и нацисткой идеологий". Управление выявляет другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, добавляется в сообщении. В УФСБ также уточнили, что это первое дело в регионе, возбужденное по указанной статье.

https://ria.ru/20230421/srok-1866879762.html

https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html

россия

анадырь

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, анадырь, чукотка