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Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ - РИА Новости, 17.04.2024
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12:47 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ - РИА Новости, 17.04.2024
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ
Доля данных, генерируемых искусственным интеллектом (ИИ), к концу 2024 года вырастет в мире до 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:47
2024-04-17T12:47
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Доля данных, генерируемых искусственным интеллектом (ИИ), к концу 2024 года вырастет в мире до 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024. "К концу 2024 года, по подсчетам специалистов, ожидается, что мировой объем генерируемых синтетических данных возрастет до 60%", - сказал Чернышенко. С одной стороны, алгоритмы машинного обучения являются потребителями больших массивов данных. В то же время ИИ уже становится генератором новых массивов данных, объемы которых значительно вырастут в эпоху персонализированных сервисов. Чернышенко напомнил, что Россия находится среди ведущих стран по развитию технологий ИИ, генеративные нейросети применяет каждая пятая российская компания. По словам вице-премьера, активную работу в сфере ИИ ведут более 2 тысяч компаний-разработчиков, а в лидирующих отраслях экономики более 50% компаний активно применяют нейросети.
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940539851.html
https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ

Чернышенко: ИИ к концу года будет генерировать до 60 процентов данных в мире

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Доля данных, генерируемых искусственным интеллектом (ИИ), к концу 2024 года вырастет в мире до 60%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках форума Data Fusion-2024.
"К концу 2024 года, по подсчетам специалистов, ожидается, что мировой объем генерируемых синтетических данных возрастет до 60%", - сказал Чернышенко.
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С одной стороны, алгоритмы машинного обучения являются потребителями больших массивов данных. В то же время ИИ уже становится генератором новых массивов данных, объемы которых значительно вырастут в эпоху персонализированных сервисов.
Чернышенко напомнил, что Россия находится среди ведущих стран по развитию технологий ИИ, генеративные нейросети применяет каждая пятая российская компания.
По словам вице-премьера, активную работу в сфере ИИ ведут более 2 тысяч компаний-разработчиков, а в лидирующих отраслях экономики более 50% компаний активно применяют нейросети.
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