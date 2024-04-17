https://ria.ru/20240417/aktivy-1940492983.html

Киев не сможет сразу получить российские активы при конфискации, пишут СМИ

Киев не сможет сразу получить российские активы при конфискации, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2024

Киев не сможет сразу получить российские активы при конфискации, пишут СМИ

Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их изъятия Западом, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:39

2024-04-17T04:39

2024-04-17T04:56

украина

россия

киев

сергей марченко

кристиан линднер

g7

евросоюз

министерство финансов сша

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина не сможет получить сразу всю сумму замороженных российских активов в случае их изъятия Западом, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства финансов США. "Высокопоставленный чиновник минфина заявил, что ни один вариант не был снят с рассмотрения, но отметил, что у Украины также не будет возможности поглотить всю сумму сразу, даже если замороженные активы будут изъяты", - передает агентство. Источники, знакомые с вопросом, сообщили агентству, что одно из наиболее перспективных предложений, находящихся на рассмотрении, состоит в том, чтобы страны G7 перевели проценты, причитающиеся по замороженным российским активам, для использования в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Украине. По словам чиновника, обсуждения продолжатся на этой неделе, но каких-либо важных событий не ожидается. Он отказался сообщить, какой вариант более вероятен, отметив, что окончательное решение будут принимать лидеры G7, указывает агентство. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил агентству, что встретится со своим немецким коллегой Кристианом Линднером и другими чиновниками G7 на этой неделе, подчеркнув необходимость единства группы по любому из выбранных подходов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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россия

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украина, россия, киев, сергей марченко, кристиан линднер, g7, евросоюз, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире