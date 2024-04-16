https://ria.ru/20240416/zoloto-1940315460.html
В России могут отменить экспортную пошлину на золото
В России могут отменить экспортную пошлину на золото - РИА Новости, 16.04.2024
В России могут отменить экспортную пошлину на золото
Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:01
2024-04-16T10:01
2024-04-16T16:09
экономика
россия
алексей моисеев
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента министерства Данил Волков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам."Этот вопрос рассматривается в текущий момент", - ответил Волков на вопрос сенатора о возможности отмены экспортной пошлины с учетом введения на золото повышенного НДПИ.Повышающий коэффициент к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм вводится в России с июня по декабрь 2024 года, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. При этом одновременно с падением экспорта вырос вывоз золота в слитках из РФ физлицами."Разбаланс идет, и тогда все вернется на круги своя. И не будет смысла больше физиками (физлицами – ред.) вывозить", - отметил сенатор Павел Тараканов.По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. По словам статс-секретаря - заместителя директора службы Германа Негляда, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами.Повышенный коэффициент к НДПИ на золото принесет до конца года бюджету 15 миллиардов рублей, отметил ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также подчеркнул, что Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ
https://ria.ru/20240329/zoloto-1936693615.html
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
https://ria.ru/20231205/pushkov-1913789445.html
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экономика, россия, алексей моисеев, совет федерации рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В России могут отменить экспортную пошлину на золото
Минфин может отменить экспортные пошлины на золото при введении повышенного НДПИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента министерства Данил Волков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«
"Этот вопрос рассматривается в текущий момент", - ответил Волков на вопрос сенатора о возможности отмены экспортной пошлины с учетом введения на золото повышенного НДПИ.
Повышающий коэффициент к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм вводится в России с июня по декабрь 2024 года, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта. При этом одновременно с падением экспорта вырос вывоз золота в слитках из РФ физлицами.
"Разбаланс идет, и тогда все вернется на круги своя. И не будет смысла больше физиками (физлицами – ред.) вывозить", - отметил сенатор Павел Тараканов.
По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. По словам статс-секретаря - заместителя директора службы Германа Негляда, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
Повышенный коэффициент к НДПИ на золото принесет до конца года бюджету 15 миллиардов рублей, отметил ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Он также подчеркнул, что Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ