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Гуцул подала жалобу на активиста за разжигание межнациональной розни

Гуцул подала жалобу на активиста за разжигание межнациональной розни - РИА Новости, 16.04.2024

Гуцул подала жалобу на активиста за разжигание межнациональной розни

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что подала жалобу в полицию Кишинева на гражданского активиста Василия Синигура за попытку подорвать РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:32

2024-04-16T20:32

2024-04-16T20:32

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КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что подала жалобу в полицию Кишинева на гражданского активиста Василия Синигура за попытку подорвать межнациональное согласие в стране. "Сегодня предоставила дополнительную информацию следователям инспектората полиции сектора Буюканы, которые ведут проверку в отношении моей жалобы на униониста (адепта объединения Молдавии с Румынией – ред.) и сторонника PAS (ПДС – правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) Василе Синигура", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, активиста хорошо знают в Гагаузии. Она отметили среди "подвигов" Синигура осквернение памятника воинам-освободителям, нанесение оскорбительных надписей на стелу у северного въезда в автономию, регулярные оскорбительные выпады в адрес гагаузского народа. Гуцул сообщила также, что во время недавних митингов жителей автономии перед Конституционным судом Молдавии Синигур перешел к открытым призывам ликвидировать Гагаузскую автономию, а гагаузов как "предателей и сепаратистов" — выселить в другую страну. "Расцениваю подобного рода заявления как попытку подорвать хрупкое межнациональное согласие и гражданский мир в нашей стране и ожидаю от правоохранительных органов объективное и оперативное расследование по фактам, указанным в моей жалобе", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, таможенный союз