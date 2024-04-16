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Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940389549.html
Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором
Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором - РИА Новости, 16.04.2024
Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором
Владимир Зеленский раскритиковал инициативу спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении помощи Израилю и Украине. Свое мнение он высказал в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:18
2024-04-16T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
майк джонсон
владимир зеленский
израиль
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал инициативу спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении помощи Израилю и Украине. Свое мнение он высказал в интервью PBS.&quot;Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры&quot;, — заявил он.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил в соцсети Х, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
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в мире, сша, украина, майк джонсон, владимир зеленский, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майк Джонсон, Владимир Зеленский, Израиль
Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором

Зеленский назвал разделение помощи Израилю и Украине в конгрессе США позором

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал инициативу спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении помощи Израилю и Украине. Свое мнение он высказал в интервью PBS.
«

"Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры", — заявил он.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил в соцсети Х, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.

Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
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