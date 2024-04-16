https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940389549.html

Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором

Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором - РИА Новости, 16.04.2024

Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором

Владимир Зеленский раскритиковал инициативу спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении помощи Израилю и Украине. Свое мнение он высказал в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:18

2024-04-16T15:18

2024-04-16T15:18

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владимир зеленский

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал инициативу спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении помощи Израилю и Украине. Свое мнение он высказал в интервью PBS."Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры", — заявил он.Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил в соцсети Х, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

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в мире, сша, украина, майк джонсон, владимир зеленский, израиль