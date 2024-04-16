Зеленский назвал новую идею конгресса США о помощи Украине позором
Зеленский назвал разделение помощи Израилю и Украине в конгрессе США позором
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал инициативу спикера палаты представителей США Майка Джонсона о разделении помощи Израилю и Украине. Свое мнение он высказал в интервью PBS.
«
"Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры", — заявил он.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил в соцсети Х, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.