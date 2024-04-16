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Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 16.04.2024 (обновлено: 13:14 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zaporozhe-1940356417.html
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье - РИА Новости, 16.04.2024
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье
Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:09
2024-04-16T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Запорожье, прилетело… прилет серьезный", - сказал собеседник агентства. Других подробностей не приводится. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html
киев
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в мире, киев, запорожье, запорожская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье

Лебедев: в подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксировали серьезный прилет

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«
"Запорожье, прилетело… прилет серьезный", - сказал собеседник агентства.
Других подробностей не приводится.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Подполье рассказало подробности удара ВС по расположению ВСУ в Славянске
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская областьСергей Лебедев
 
 
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