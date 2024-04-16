https://ria.ru/20240416/zaporozhe-1940356417.html

Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье

Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье - РИА Новости, 16.04.2024

Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье

Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:09

2024-04-16T13:09

2024-04-16T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Запорожье, прилетело… прилет серьезный", - сказал собеседник агентства. Других подробностей не приводится. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, запорожье, запорожская область, сергей лебедев