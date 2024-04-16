https://ria.ru/20240416/zaporozhe-1940356417.html
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье - РИА Новости, 16.04.2024
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье
Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:09
2024-04-16T13:09
2024-04-16T13:14
специальная военная операция на украине
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запорожская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил во вторник РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Запорожье, прилетело… прилет серьезный", - сказал собеседник агентства. Других подробностей не приводится. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожье, запорожская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по подконтрольному Киеву городу Запорожье
Лебедев: в подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксировали серьезный прилет