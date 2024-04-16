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На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 16.04.2024
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01:19 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/zaes-1940286115.html
На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ
На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 16.04.2024
На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ
Восемнадцатая ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет во вторник, сообщил на заседании СБ ООН гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T01:19
2024-04-16T01:19
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Восемнадцатая ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет во вторник, сообщил на заседании СБ ООН гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. "Могу проинформировать совет, что завтра у нас пройдет 18-я ротация на станции", - сказал Гросси. В разговоре с журналистами он указал, что в данный момент МАГАТЭ удовлетворена числом сотрудников на Запорожской АЭС. "Сейчас там находится 4-5 человек", - добавил он.
https://ria.ru/20240416/magate-1940283921.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: на ЗАЭС во вторник пройдет 18-я ротация инспекторов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Восемнадцатая ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет во вторник, сообщил на заседании СБ ООН гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"Могу проинформировать совет, что завтра у нас пройдет 18-я ротация на станции", - сказал Гросси.
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В разговоре с журналистами он указал, что в данный момент МАГАТЭ удовлетворена числом сотрудников на Запорожской АЭС. "Сейчас там находится 4-5 человек", - добавил он.
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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