https://ria.ru/20240416/zaes-1940286115.html

На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ

На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 16.04.2024

На ЗАЭС во вторник пройдет ротация инспекторов МАГАТЭ

Восемнадцатая ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет во вторник, сообщил на заседании СБ ООН гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T01:19

2024-04-16T01:19

2024-04-16T01:19

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

оон

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Восемнадцатая ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет во вторник, сообщил на заседании СБ ООН гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. "Могу проинформировать совет, что завтра у нас пройдет 18-я ротация на станции", - сказал Гросси. В разговоре с журналистами он указал, что в данный момент МАГАТЭ удовлетворена числом сотрудников на Запорожской АЭС. "Сейчас там находится 4-5 человек", - добавил он.

https://ria.ru/20240416/magate-1940283921.html

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, оон