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Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 16.04.2024
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00:48 16.04.2024 (обновлено: 02:32 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html
Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов
Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 16.04.2024
Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T00:48
2024-04-16T02:32
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
европа
владимир рогов
владимир зеленский
рафаэль гросси
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции. Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала. "Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, попытки обстрелов и атак в отношении Запорожской АЭС будут продолжаться, пока Гросси публично не заявит, что за обстрелами атомной станции стоит режим Зеленского и украинские боевики. "В противном случае все заявления со стороны МАГАТЭ не более чем клоунада и лицемерие", — сказал Рогов.В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Чуть ранее беспилотники ВСУ ударили в районе столовой и грузового порта.На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировали. Еще через день армия противника атаковала с помощью беспилотника уникальный тренажерный центр станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, энергодар, европа, владимир рогов, владимир зеленский, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Европа, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов

Рогов: Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции. Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала.
Изображение сгенерировано ИИ
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12 апреля, 08:00
"Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, попытки обстрелов и атак в отношении Запорожской АЭС будут продолжаться, пока Гросси публично не заявит, что за обстрелами атомной станции стоит режим Зеленского и украинские боевики.
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"В противном случае все заявления со стороны МАГАТЭ не более чем клоунада и лицемерие", — сказал Рогов.

План Гросси состоит из пяти принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории станции и в ее сторону; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередачи; контроль за соблюдением этих принципов.

В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Чуть ранее беспилотники ВСУ ударили в районе столовой и грузового порта.
На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировали. Еще через день армия противника атаковала с помощью беспилотника уникальный тренажерный центр станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЕвропаВладимир РоговВладимир ЗеленскийРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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