https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html

Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов

Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 16.04.2024

Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС, заявил Рогов

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T00:48

2024-04-16T00:48

2024-04-16T02:32

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

европа

владимир рогов

владимир зеленский

рафаэль гросси

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938410273_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_f99145f90f1fdb89ab881fa2aa9262e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из сформулированных им пяти принципов безопасности станции. Речь идет о недопустимости атак со стороны или в направлении станции, в частности реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала. "Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, попытки обстрелов и атак в отношении Запорожской АЭС будут продолжаться, пока Гросси публично не заявит, что за обстрелами атомной станции стоит режим Зеленского и украинские боевики. "В противном случае все заявления со стороны МАГАТЭ не более чем клоунада и лицемерие", — сказал Рогов.В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Чуть ранее беспилотники ВСУ ударили в районе столовой и грузового порта.На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировали. Еще через день армия противника атаковала с помощью беспилотника уникальный тренажерный центр станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478885.html

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, европа, владимир рогов, владимир зеленский, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины