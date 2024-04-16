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Эксперт рассказал, почему Япония не покидает проекты на Сахалине - РИА Новости, 16.04.2024
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12:45 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940350645.html
Эксперт рассказал, почему Япония не покидает проекты на Сахалине
Эксперт рассказал, почему Япония не покидает проекты на Сахалине - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт рассказал, почему Япония не покидает проекты на Сахалине
Япония не покидает российские нефтегазовые проекты на Сахалине из-за их экономической выгоды: короткое транспортное плечо позволяет быстро отгружать товар, а... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:45
2024-04-16T12:45
экономика
япония
россия
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Япония не покидает российские нефтегазовые проекты на Сахалине из-за их экономической выгоды: короткое транспортное плечо позволяет быстро отгружать товар, а сами проекты приносят высокий доход, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". Страна сейчас сохраняет свои доли в двух нефтегазовых проектах - "Сахалин 1" и "Сахалин 2". По мнению собеседника агентства, Япония, несмотря на общую солидарность с Западом в плане антироссийских санкций, свою экономическую выгоду упускать не хочет. Поскольку была возможность остаться в этих двух проектах и переподписать контракты, японцы это сделали. "В любом случае это короткое транспортное плечо. Я думаю, что цена тоже их более чем устраивает. И в течение дня буквально они могут получить с Сахалина и нефть, и СПГ, и танкер вернется за новой партией", - пояснил Юшков. "Сам проект, в общем-то, очень выгодный, приносит много дохода. Компания-оператор зарабатывает и потом распределяет деньги среди акционеров, среди собственников. Поэтому японцы и таким образом зарабатывают. Поэтому почему они должны оттуда уходить? То есть это исключительно экономический расчет. Если сейчас уйдешь, такую же долю в таком прибыльном проекте потом не купишь или купишь за очень-очень большие деньги", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934376393.html
https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html
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экономика, япония, россия, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Япония, Россия, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт рассказал, почему Япония не покидает проекты на Сахалине

Юшков: Япония сохраняет долю в нефтегазовых проектах на Сахалине из-за выгоды

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкФакельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине
Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Япония не покидает российские нефтегазовые проекты на Сахалине из-за их экономической выгоды: короткое транспортное плечо позволяет быстро отгружать товар, а сами проекты приносят высокий доход, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". Страна сейчас сохраняет свои доли в двух нефтегазовых проектах - "Сахалин 1" и "Сахалин 2".
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По мнению собеседника агентства, Япония, несмотря на общую солидарность с Западом в плане антироссийских санкций, свою экономическую выгоду упускать не хочет. Поскольку была возможность остаться в этих двух проектах и переподписать контракты, японцы это сделали.
"В любом случае это короткое транспортное плечо. Я думаю, что цена тоже их более чем устраивает. И в течение дня буквально они могут получить с Сахалина и нефть, и СПГ, и танкер вернется за новой партией", - пояснил Юшков.
"Сам проект, в общем-то, очень выгодный, приносит много дохода. Компания-оператор зарабатывает и потом распределяет деньги среди акционеров, среди собственников. Поэтому японцы и таким образом зарабатывают. Поэтому почему они должны оттуда уходить? То есть это исключительно экономический расчет. Если сейчас уйдешь, такую же долю в таком прибыльном проекте потом не купишь или купишь за очень-очень большие деньги", - заключил эксперт.
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