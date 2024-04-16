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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 16.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:57
2024-04-16T16:57
2024-04-16T16:59
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины, сообщил украинский телеканал ICTV. "Сумщина: взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Ранее в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
ICTV: в Сумской области на севере Украины прогремели взрывы