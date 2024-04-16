В США назвали условие для начала третьей мировой войны
Сакс: прямое участие Запада в конфликте на Украине приведет к мировой войне
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Непосредственное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к третьей мировой войне, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
Так он ответил на пост американского предпринимателя Билла Экмана о том, что если бы Запад защищал небо Украины, то "мир стал бы более безопасным".
Так он ответил на пост американского предпринимателя Билла Экмана о том, что если бы Запад защищал небо Украины, то "мир стал бы более безопасным".
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"Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну", — написал Сакс.
Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не защищают небо Украины, как в Израиле, так как это разные конфликты.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не защищают небо Украины, как в Израиле, так как это разные конфликты.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.