https://ria.ru/20240416/voyna-1940318698.html

В США назвали условие для начала третьей мировой войны

В США назвали условие для начала третьей мировой войны - РИА Новости, 16.04.2024

В США назвали условие для начала третьей мировой войны

Непосредственное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к третьей мировой войне, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. Так он... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:16

2024-04-16T10:16

2024-04-16T11:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Непосредственное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к третьей мировой войне, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. Так он ответил на пост американского предпринимателя Билла Экмана о том, что если бы Запад защищал небо Украины, то "мир стал бы более безопасным". "Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну", — написал Сакс. Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не защищают небо Украины, как в Израиле, так как это разные конфликты. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240416/nato-1940294046.html

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

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