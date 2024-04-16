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В США назвали условие для начала третьей мировой войны - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 16.04.2024 (обновлено: 11:39 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/voyna-1940318698.html
В США назвали условие для начала третьей мировой войны
В США назвали условие для начала третьей мировой войны - РИА Новости, 16.04.2024
В США назвали условие для начала третьей мировой войны
Непосредственное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к третьей мировой войне, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. Так он... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:16
2024-04-16T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Непосредственное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к третьей мировой войне, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. Так он ответил на пост американского предпринимателя Билла Экмана о том, что если бы Запад защищал небо Украины, то "мир стал бы более безопасным". "Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну", — написал Сакс. Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не защищают небо Украины, как в Израиле, так как это разные конфликты. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240416/nato-1940294046.html
https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html
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в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия
В США назвали условие для начала третьей мировой войны

Сакс: прямое участие Запада в конфликте на Украине приведет к мировой войне

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Непосредственное участие Запада в конфликте на Украине привело бы к третьей мировой войне, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Так он ответил на пост американского предпринимателя Билла Экмана о том, что если бы Запад защищал небо Украины, то "мир стал бы более безопасным".
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"Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну", — написал Сакс.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не защищают небо Украины, как в Израиле, так как это разные конфликты.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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