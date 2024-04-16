https://ria.ru/20240416/vershinin-1940352319.html
Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН
Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН - РИА Новости, 16.04.2024
Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН
Усилия России на площадке ООН приносят свои плоды в создании документов об обеспечении глобальной информационной безопасности, сообщил в приветственном слове... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:55
2024-04-16T12:55
2024-04-16T12:55
технологии
россия
сочи
сергей вершинин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84b1ab06c92a9ded8edbb94ec1a8f5c.jpg
СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Усилия России на площадке ООН приносят свои плоды в создании документов об обеспечении глобальной информационной безопасности, сообщил в приветственном слове участникам информационного форума в Сочи заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. В Сочи проходит 11 Южный форум информационной безопасности. В приветственном слове, зачитанном участникам встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что современные ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - ред.) играют как никогда значимую роль в развитии экономики, социальной сферы и государственного управления. "Наши усилия на многосторонних площадках, а также в двустороннем формате последовательно приносят свои плоды. Удалось создать в Организации Объединённых Наций механизм обмена информацией о компьютерных атаках. На финальной стадии согласование проекта универсальной, всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях в рамках профильного спецкомитета ООН. Идёт дело к разработке аналогичного международного договора в целях предотвращения и мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Речь идёт о конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - сообщил в приветствии Вершинин. Он подчеркнул, что намеченные организаторами форума к обсуждению вопросы, включая обеспечение безопасности различных отраслей экономики и критической информационной инфраструктуры, требует совместных решений и универсальных договорённостей.
https://ria.ru/20230918/oon-1896895692.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517204_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_7418e3b1446c38374100ce33cb573143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сочи, сергей вершинин, оон
Технологии, Россия, Сочи, Сергей Вершинин, ООН
Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН
Вершинин: усилия России на площадке ООН приносят свои плоды
СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Усилия России на площадке ООН приносят свои плоды в создании документов об обеспечении глобальной информационной безопасности, сообщил в приветственном слове участникам информационного форума в Сочи заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В Сочи проходит 11 Южный форум информационной безопасности. В приветственном слове, зачитанном участникам встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что современные ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - ред.) играют как никогда значимую роль в развитии экономики, социальной сферы и государственного управления.
«
"Наши усилия на многосторонних площадках, а также в двустороннем формате последовательно приносят свои плоды. Удалось создать в Организации Объединённых Наций механизм обмена информацией о компьютерных атаках. На финальной стадии согласование проекта универсальной, всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях в рамках профильного спецкомитета ООН. Идёт дело к разработке аналогичного международного договора в целях предотвращения и мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Речь идёт о конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - сообщил в приветствии Вершинин.
Он подчеркнул, что намеченные организаторами форума к обсуждению вопросы, включая обеспечение безопасности различных отраслей экономики и критической информационной инфраструктуры, требует совместных решений и универсальных договорённостей.