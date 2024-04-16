https://ria.ru/20240416/vershinin-1940352319.html

Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН

Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН - РИА Новости, 16.04.2024

Замглавы МИД оценил усилия России на площадке ООН

Усилия России на площадке ООН приносят свои плоды в создании документов об обеспечении глобальной информационной безопасности, сообщил в приветственном слове... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:55

2024-04-16T12:55

2024-04-16T12:55

технологии

россия

сочи

сергей вершинин

оон

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СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Усилия России на площадке ООН приносят свои плоды в создании документов об обеспечении глобальной информационной безопасности, сообщил в приветственном слове участникам информационного форума в Сочи заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. В Сочи проходит 11 Южный форум информационной безопасности. В приветственном слове, зачитанном участникам встречи, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что современные ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - ред.) играют как никогда значимую роль в развитии экономики, социальной сферы и государственного управления. "Наши усилия на многосторонних площадках, а также в двустороннем формате последовательно приносят свои плоды. Удалось создать в Организации Объединённых Наций механизм обмена информацией о компьютерных атаках. На финальной стадии согласование проекта универсальной, всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях в рамках профильного спецкомитета ООН. Идёт дело к разработке аналогичного международного договора в целях предотвращения и мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Речь идёт о конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - сообщил в приветствии Вершинин. Он подчеркнул, что намеченные организаторами форума к обсуждению вопросы, включая обеспечение безопасности различных отраслей экономики и критической информационной инфраструктуры, требует совместных решений и универсальных договорённостей.

https://ria.ru/20230918/oon-1896895692.html

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технологии, россия, сочи, сергей вершинин, оон