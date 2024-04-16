https://ria.ru/20240416/uscherb-1940330541.html
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 16.04.2024
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка
Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:18
2024-04-16T11:18
2024-04-16T11:18
происшествия
оренбургская область
россия
денис паслер
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940228309_0:29:3097:1771_1920x0_80_0_0_9db82f8594fa23b837273fb60c193a51.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Приступили к работе 20 оценочных комиссий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в их составе более 100 специалистов. Он отметил, что комиссии уже обследовали в Оренбургской области 893 домовладения, пострадавших от стихии. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ущерб региону превышает 40 миллиардов рублей, "это очень предварительная" оценка.
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940228309_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6cfd33b2a738b8ee06475a6bbf205199.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, россия, денис паслер, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка
В Оренбуржье 20 комиссий занимаются оценкой нанесенного паводком ущерба