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В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка

В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 16.04.2024

В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка

Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:18

2024-04-16T11:18

2024-04-16T11:18

происшествия

оренбургская область

россия

денис паслер

владимир путин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Приступили к работе 20 оценочных комиссий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в их составе более 100 специалистов. Он отметил, что комиссии уже обследовали в Оренбургской области 893 домовладения, пострадавших от стихии. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ущерб региону превышает 40 миллиардов рублей, "это очень предварительная" оценка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, россия, денис паслер, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024