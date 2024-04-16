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В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 16.04.2024
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11:18 16.04.2024
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В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка - РИА Новости, 16.04.2024
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка
Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:18
2024-04-16T11:18
происшествия
оренбургская область
россия
денис паслер
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Приступили к работе 20 оценочных комиссий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в их составе более 100 специалистов. Он отметил, что комиссии уже обследовали в Оренбургской области 893 домовладения, пострадавших от стихии. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ущерб региону превышает 40 миллиардов рублей, "это очень предварительная" оценка.
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происшествия, оренбургская область, россия, денис паслер, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области приступили к оценке ущерба от паводка

В Оренбуржье 20 комиссий занимаются оценкой нанесенного паводком ущерба

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом в Старом городе Орска после пика паводка
Дом в Старом городе Орска после пика паводка - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом в Старом городе Орска после пика паводка
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двадцать комиссий, в состав которых входят свыше 100 человек, приступили к оценке причиненного паводком ущерба на территории Оренбургской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Приступили к работе 20 оценочных комиссий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в их составе более 100 специалистов.
Он отметил, что комиссии уже обследовали в Оренбургской области 893 домовладения, пострадавших от стихии.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ущерб региону превышает 40 миллиардов рублей, "это очень предварительная" оценка.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияДенис ПаслерВладимир ПутинПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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