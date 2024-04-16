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На Украине более четырехсот населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/ukrenergo-1940376157.html
На Украине более четырехсот населенных пунктов остались без света
На Украине более четырехсот населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 16.04.2024
На Украине более четырехсот населенных пунктов остались без света
На Украине без электричества остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:27
2024-04-16T14:27
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украина
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кировоградская область
укрэнерго
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На Украине без электричества остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram. "Обесточено 435 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть отключения электричества в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Из-за технологических нарушений есть отключения в Сумской, Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Уточняется, что непогода оставила без света более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской областях. Из сообщения следует, что с самого утра в Харьковской области применены почасовые графики отключений, где без света остаются около двухсот тысяч потребителей. В других регионах, как заверили в компании, ограничения на потребление электроэнергии для бытовых потребителей не применялись. Кроме того, по данным "Укрэнерго", в понедельник вечером энергосистема испытывала дефицит, для покрытия которого применялась аварийная помощь. Во вторник запланирован импорт электроэнергии из пяти стран: Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 13100 МВт.ч.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940338571.html
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в мире, жкх, украина, черниговская область, кировоградская область, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Черниговская область, Кировоградская область, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
На Украине более четырехсот населенных пунктов остались без света

"Укрэнерго": на Украине более 435 населенных пунктов остались без света

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На Украине без электричества остаются более четырехсот населенных пунктов, сообщили во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.
«
"Обесточено 435 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть отключения электричества в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Из-за технологических нарушений есть отключения в Сумской, Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Уточняется, что непогода оставила без света более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской областях. Из сообщения следует, что с самого утра в Харьковской области применены почасовые графики отключений, где без света остаются около двухсот тысяч потребителей. В других регионах, как заверили в компании, ограничения на потребление электроэнергии для бытовых потребителей не применялись.
Кроме того, по данным "Укрэнерго", в понедельник вечером энергосистема испытывала дефицит, для покрытия которого применялась аварийная помощь. Во вторник запланирован импорт электроэнергии из пяти стран: Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии общим объемом 13100 МВт.ч.
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Украина начала импортировать электроэнергию из Польши и Румынии
Вчера, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаЧерниговская областьКировоградская областьУкрэнерго
 
 
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