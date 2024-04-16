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Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной - РИА Новости, 16.04.2024
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10:58 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/udobreniya-1940327140.html
Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной
Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной - РИА Новости, 16.04.2024
Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной
На сегодняшний день российские сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы, сообщил президент... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:58
2024-04-16T10:58
россия
андрей гурьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
удобрения
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На сегодняшний день российские сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Все заявки аграриев предприятия-производители обрабатывают своевременно и в полном объеме. Большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время. А своевременная доставка удобрений потребителям, в том числе по железной дороге, в большей мере зависит от работы транспортной инфраструктуры", - отметил Гурьев, слова которого привели в пресс-службе РАПУ. По его словам, одним из главных факторов эффективности применения минеральных удобрений является их своевременное внесение. Способствует этому – их заблаговременная закупка. "Если мы начнем эту работу сегодня, то сможем успешно избежать ажиотажного спроса в летние месяцы и излишней нагрузки на транспортные сети", - добавил Гурьев. Согласно данным Минсельхоза России, Российский агропромышленный комплекс (АПК) с начала этого года приобрел 2,65 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), с учетом накопленных ресурсов. Таким образом, к середине апреля прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен российскими производителями минеральных удобрений уже наполовину.
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россия, андрей гурьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удобрения
Россия, Андрей Гурьев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), удобрения

Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПерегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы
Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На сегодняшний день российские сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Все заявки аграриев предприятия-производители обрабатывают своевременно и в полном объеме. Большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время. А своевременная доставка удобрений потребителям, в том числе по железной дороге, в большей мере зависит от работы транспортной инфраструктуры", - отметил Гурьев, слова которого привели в пресс-службе РАПУ.
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По его словам, одним из главных факторов эффективности применения минеральных удобрений является их своевременное внесение. Способствует этому – их заблаговременная закупка. "Если мы начнем эту работу сегодня, то сможем успешно избежать ажиотажного спроса в летние месяцы и излишней нагрузки на транспортные сети", - добавил Гурьев.
Согласно данным Минсельхоза России, Российский агропромышленный комплекс (АПК) с начала этого года приобрел 2,65 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), с учетом накопленных ресурсов. Таким образом, к середине апреля прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен российскими производителями минеральных удобрений уже наполовину.
 
РоссияАндрей ГурьевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)удобрения
 
 
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