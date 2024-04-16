https://ria.ru/20240416/udobreniya-1940327140.html

Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной

Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной - РИА Новости, 16.04.2024

Президент РАПУ: аграрии РФ полностью обеспечены удобрениями для посевной

На сегодняшний день российские сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы, сообщил президент... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:58

2024-04-16T10:58

2024-04-16T10:58

россия

андрей гурьев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

удобрения

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На сегодняшний день российские сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Все заявки аграриев предприятия-производители обрабатывают своевременно и в полном объеме. Большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время. А своевременная доставка удобрений потребителям, в том числе по железной дороге, в большей мере зависит от работы транспортной инфраструктуры", - отметил Гурьев, слова которого привели в пресс-службе РАПУ. По его словам, одним из главных факторов эффективности применения минеральных удобрений является их своевременное внесение. Способствует этому – их заблаговременная закупка. "Если мы начнем эту работу сегодня, то сможем успешно избежать ажиотажного спроса в летние месяцы и излишней нагрузки на транспортные сети", - добавил Гурьев. Согласно данным Минсельхоза России, Российский агропромышленный комплекс (АПК) с начала этого года приобрел 2,65 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ – д.в.), с учетом накопленных ресурсов. Таким образом, к середине апреля прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен российскими производителями минеральных удобрений уже наполовину.

https://ria.ru/20240408/nauka-1937985502.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей гурьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удобрения