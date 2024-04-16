Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что более 5 миллионов туристов из России посетили республику в 2023 году.
«
"Нашу страну посетили в прошлом году примерно более 5 миллионов российских туристов. Это индивидуальные туристы, семьи и так далее... Более 5 миллионов 800 тысяч всего туристов посетили Республику Беларусь, и более 5 миллионов (из них – ред.) составили наши восточные соседи", - сказал замминистра во вторник на пресс-конференции.
«
"Видим тенденцию, что россияне возвращаются (совершают новые турпоездки в Белоруссию – ред.) и посещают новые регионы", - подчеркнул представитель министерства.
Он отметил, что белорусы "стали для себя открывать Российскую Федерацию и страны СНГ". "За последние два-три года мы видим ежегодно увеличение турпотоков в части организованного туризма и в Российскую Федерацию, и из Российской Федерации в Республику Беларусь, на 50% ежегодно идет прирост", - сообщил замминистра.
По его словам, в прошлом году более 250 тысяч белорусских организованных туристов побывали в РФ. Замминистра рассказал, что белорусы посещают не только Москву, Санкт-Петербург, но и "активно осваивают" Кавказ, центральную Россию, растет турсотрудничество со Смоленской, Брянской, Псковской областями.
Андрейчик также рассказал, что если в 2019 году за пределы Белоруссии выехали более миллиона организованных белорусских туристов, то в прошлом году – более 400 тысяч, то есть поток сократился в 2,5 раза. При этом выросло число белорусских организованных туристов, которые путешествуют по Белоруссии – до 1,7 миллиона таких поездок в прошлом году против 1,3 миллиона в 2019 году.