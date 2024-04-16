Рейтинг@Mail.ru
Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:45 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/turisty-1940380295.html
Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году
Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году - РИА Новости, 16.04.2024
Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году
Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что более 5 миллионов туристов из России посетили республику в 2023 году. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:45
2024-04-16T14:45
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
минск
снг
новости - туризм
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597548143_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_2b42c84650a585c2a455bb8997d0a1da.jpg
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что более 5 миллионов туристов из России посетили республику в 2023 году. "Нашу страну посетили в прошлом году примерно более 5 миллионов российских туристов. Это индивидуальные туристы, семьи и так далее... Более 5 миллионов 800 тысяч всего туристов посетили Республику Беларусь, и более 5 миллионов (из них – ред.) составили наши восточные соседи", - сказал замминистра во вторник на пресс-конференции. Он подчеркнул, что российские туристы едут не только в Минск и областные центры Белоруссии, но и в такие города, как Полоцк, Пинск, другие города районного значения, а также в Беловежскую пущу, Браславский район, Налибокскую пущу. "Видим тенденцию, что россияне возвращаются (совершают новые турпоездки в Белоруссию – ред.) и посещают новые регионы", - подчеркнул представитель министерства. Он отметил, что белорусы "стали для себя открывать Российскую Федерацию и страны СНГ". "За последние два-три года мы видим ежегодно увеличение турпотоков в части организованного туризма и в Российскую Федерацию, и из Российской Федерации в Республику Беларусь, на 50% ежегодно идет прирост", - сообщил замминистра. По его словам, в прошлом году более 250 тысяч белорусских организованных туристов побывали в РФ. Замминистра рассказал, что белорусы посещают не только Москву, Санкт-Петербург, но и "активно осваивают" Кавказ, центральную Россию, растет турсотрудничество со Смоленской, Брянской, Псковской областями. Андрейчик также рассказал, что если в 2019 году за пределы Белоруссии выехали более миллиона организованных белорусских туристов, то в прошлом году – более 400 тысяч, то есть поток сократился в 2,5 раза. При этом выросло число белорусских организованных туристов, которые путешествуют по Белоруссии – до 1,7 миллиона таких поездок в прошлом году против 1,3 миллиона в 2019 году.
https://ria.ru/20240415/belorussiya-1937106152.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597548143_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_acbefc3ac415473eb2be44067f691d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, снг, новости - туризм, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, СНГ, Новости - Туризм, Союзное государство

Более пяти миллионов туристов из России посетили Белоруссию в 2023 году

CC BY-SA 3.0 / Rave / Mir castle in springМирский замок в Белоруссии
Мирский замок в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Rave / Mir castle in spring
Мирский замок в Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик сообщил, что более 5 миллионов туристов из России посетили республику в 2023 году.
«
"Нашу страну посетили в прошлом году примерно более 5 миллионов российских туристов. Это индивидуальные туристы, семьи и так далее... Более 5 миллионов 800 тысяч всего туристов посетили Республику Беларусь, и более 5 миллионов (из них – ред.) составили наши восточные соседи", - сказал замминистра во вторник на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что российские туристы едут не только в Минск и областные центры Белоруссии, но и в такие города, как Полоцк, Пинск, другие города районного значения, а также в Беловежскую пущу, Браславский район, Налибокскую пущу.
«
"Видим тенденцию, что россияне возвращаются (совершают новые турпоездки в Белоруссию – ред.) и посещают новые регионы", - подчеркнул представитель министерства.
Он отметил, что белорусы "стали для себя открывать Российскую Федерацию и страны СНГ". "За последние два-три года мы видим ежегодно увеличение турпотоков в части организованного туризма и в Российскую Федерацию, и из Российской Федерации в Республику Беларусь, на 50% ежегодно идет прирост", - сообщил замминистра.
Несвижский замок, Беларусь - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Близко, дешево, красиво: места в Белоруссии, которые нельзя пропустить
15 апреля, 03:51
По его словам, в прошлом году более 250 тысяч белорусских организованных туристов побывали в РФ. Замминистра рассказал, что белорусы посещают не только Москву, Санкт-Петербург, но и "активно осваивают" Кавказ, центральную Россию, растет турсотрудничество со Смоленской, Брянской, Псковской областями.
Андрейчик также рассказал, что если в 2019 году за пределы Белоруссии выехали более миллиона организованных белорусских туристов, то в прошлом году – более 400 тысяч, то есть поток сократился в 2,5 раза. При этом выросло число белорусских организованных туристов, которые путешествуют по Белоруссии – до 1,7 миллиона таких поездок в прошлом году против 1,3 миллиона в 2019 году.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинскСНГНовости - ТуризмСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала