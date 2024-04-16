https://ria.ru/20240416/trevoga-1940373225.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.04.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:13

2024-04-16T14:13

2024-04-16T16:27

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Сумской области тревога звучит около часа, в остальных регионах она была объявлена около 14.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины