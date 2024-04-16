https://ria.ru/20240416/tobol-1940291855.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 734 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 734 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 734 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 734 сантиметров, сообщило правительство региона. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T04:00

2024-04-16T04:00

2024-04-16T04:00

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вадим шумков

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 734 сантиметров, сообщило правительство региона."Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 2:00 (00:00 мск) уровень составляет 734 см, + 11 см за 2 часа", — говорится в заявлении.Как ранее заявила горадминистрация, на 8:00 (6:00 мск) воскресенья этот показатель составлял 491 сантиметр, а ровно через сутки достиг отметки 631 сантиметр.Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 15 апреля, в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) остаются затопленными 5309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

курган

тобол (река)

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-16T04:00 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вадим шумков