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В Чувашии вынесли приговор мужчине, устроившему расправу в сауне
В Чувашии вынесли приговор мужчине, устроившему расправу в сауне - РИА Новости, 16.04.2024
В Чувашии вынесли приговор мужчине, устроившему расправу в сауне
Житель Новочебоксарска, праздновавший свой день рождения в сауне и изрезавший гостей "розочками" от разбитых бутылок, в результате чего одна женщина скончалась, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:27
2024-04-16T12:27
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Житель Новочебоксарска, праздновавший свой день рождения в сауне и изрезавший гостей "розочками" от разбитых бутылок, в результате чего одна женщина скончалась, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, вечером 16 марта 2023 года обвиняемый отмечал свой день рождения в одной из саун Новочебоксарска, куда пригласил своих знакомых и родственников. В ходе совместного распития спиртных напитков между именинником и близким знакомым родственницы возникла ссора. Обвиняемый схватил со стола две стеклянные бутылки, которые разбил, вооружившись образовавшимися "розочками", с помощью которых нанес оппоненту не менее 20 ударов в шею, грудную клетку и руки, причинив в совокупности легкий вред здоровью. Затем теми же "розочками" он нанес 26 ударов по голове и туловищу своей родственницы, вступившей в конфликт. От полученных тяжких телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевшая скончалась той же ночью в больнице. Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (статья 111 УК РФ), и умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). "Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20231020/sud-1904085598.html
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происшествия, россия, новочебоксарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новочебоксарск, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Чувашии вынесли приговор мужчине, устроившему расправу в сауне
В Чувашии мужчина, изрезавший гостей "розочками", получил 9 лет колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости.
Житель Новочебоксарска, праздновавший свой день рождения в сауне и изрезавший гостей "розочками" от разбитых бутылок, в результате чего одна женщина скончалась, осужден на 9 лет колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, вечером 16 марта 2023 года обвиняемый отмечал свой день рождения в одной из саун Новочебоксарска, куда пригласил своих знакомых и родственников. В ходе совместного распития спиртных напитков между именинником и близким знакомым родственницы возникла ссора. Обвиняемый схватил со стола две стеклянные бутылки, которые разбил, вооружившись образовавшимися "розочками", с помощью которых нанес оппоненту не менее 20 ударов в шею, грудную клетку и руки, причинив в совокупности легкий вред здоровью. Затем теми же "розочками" он нанес 26 ударов по голове и туловищу своей родственницы, вступившей в конфликт. От полученных тяжких телесных повреждений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевшая скончалась той же ночью в больнице.
Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (статья 111 УК РФ), и умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).
"Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.