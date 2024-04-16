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Власти Кишинева строят тоталитаризм, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 16.04.2024
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14:07 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/starysh-1940356993.html
Власти Кишинева строят тоталитаризм, заявил молдавский депутат
Власти Кишинева строят тоталитаризм, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 16.04.2024
Власти Кишинева строят тоталитаризм, заявил молдавский депутат
Власти Молдавии строят в Европе тоталитарное государство, прикрываясь идеей евроинтеграции, заявил депутат от Партии коммунистов, Константин Старыш, выступая на РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:07
2024-04-16T14:07
в мире
молдавия
европа
кишинев
майя санду
игорь гросу
парламентская ассамблея совета европы
обсе
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КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Власти Молдавии строят в Европе тоталитарное государство, прикрываясь идеей евроинтеграции, заявил депутат от Партии коммунистов, Константин Старыш, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На прошлой неделе депутаты парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие, по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), лишения молдавского гражданства лиц, оказавшихся под международными санкциями. "Сейчас, накануне президентских выборов, мы прогнозируем усиление репрессий по отношению к оппозиции. В первом чтении в парламенте принят закон о лишении гражданства Молдавии для тех граждан, которые внесены в так называемые санкционные списки Европы. Проблема в том, что эти списки составляются молдавскими спецслужбами, а европейские государства их не проверяют. В центре Европы существует тоталитарное государство, которое прикрывает беззакония благородной идеей евроинтеграции", - приводятся слова Старыша в Telegram-канале кишиневского онлайн-издания Enews (enewsmd.online) Депутат, который также является секретарем парламентской комиссии по обороне и национальной безопасности, напомнил, что минувшей осенью некоторым оппозиционным партиям власти Молдавии запретили участвовать в местных выборах, в результате чего "тысячи граждан Молдавии были лишены права быть избранными". Эти действия Кишинева были раскритикованы в международных организациях. "Интересно, что Конституционный суд Молдавии признал неконституционным отстранение от участия в местных выборах оппозиционных партий, но результаты местных выборов уже являются дискредитированными. Миссия наблюдателей ОБСЕ констатировала, что выборы прошли со значительными нарушениями", - добавил Старыш. В прошлом году Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей ПДС запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года. Конституционный суд Молдавии 26 марта признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". При этом спикер парламента и глава ПДС Игорь Гросу заявил, что депутаты внесут коррективы в законодательство и не позволят "преступным группировкам" участвовать в выборах. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911711716.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913960100.html
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в мире, молдавия, европа, кишинев, майя санду, игорь гросу, парламентская ассамблея совета европы, обсе, возрождение
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, Возрождение
Власти Кишинева строят тоталитаризм, заявил молдавский депутат

Депутат Старыш: власти Молдавии строят в Европе тоталитарное государство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Власти Молдавии строят в Европе тоталитарное государство, прикрываясь идеей евроинтеграции, заявил депутат от Партии коммунистов, Константин Старыш, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
На прошлой неделе депутаты парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие, по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), лишения молдавского гражданства лиц, оказавшихся под международными санкциями.
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"Сейчас, накануне президентских выборов, мы прогнозируем усиление репрессий по отношению к оппозиции. В первом чтении в парламенте принят закон о лишении гражданства Молдавии для тех граждан, которые внесены в так называемые санкционные списки Европы. Проблема в том, что эти списки составляются молдавскими спецслужбами, а европейские государства их не проверяют. В центре Европы существует тоталитарное государство, которое прикрывает беззакония благородной идеей евроинтеграции", - приводятся слова Старыша в Telegram-канале кишиневского онлайн-издания Enews (enewsmd.online)
Депутат, который также является секретарем парламентской комиссии по обороне и национальной безопасности, напомнил, что минувшей осенью некоторым оппозиционным партиям власти Молдавии запретили участвовать в местных выборах, в результате чего "тысячи граждан Молдавии были лишены права быть избранными". Эти действия Кишинева были раскритикованы в международных организациях.
"Интересно, что Конституционный суд Молдавии признал неконституционным отстранение от участия в местных выборах оппозиционных партий, но результаты местных выборов уже являются дискредитированными. Миссия наблюдателей ОБСЕ констатировала, что выборы прошли со значительными нарушениями", - добавил Старыш.
В прошлом году Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей ПДС запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года.
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Конституционный суд Молдавии 26 марта признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". При этом спикер парламента и глава ПДС Игорь Гросу заявил, что депутаты внесут коррективы в законодательство и не позволят "преступным группировкам" участвовать в выборах.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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